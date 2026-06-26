Следователи Удмуртии помогли остановить ликвидацию троллейбусной сети в Ижевске
Из-за вмешательства сотрудников СУ СКР по Удмуртии в Ижевске прекратили процедуру ликвидации троллейбусного движения в рамках расследования уголовного дела по признакам халатности (ст. 293 УК). Об этом сообщили в региональном СУ ведомства.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Следователи установили, что с осени прошлого года компетентные органы отменили несколько маршрутов экологически чистого транспорта и заменили их на автобусы. Известно, что рассматривался вопрос о полном прекращении движения троллейбусов по ул. Удмуртской.
«По мнению жителей, такие меры приводят к ухудшению экологической обстановки, а также нарушают права граждан на транспортную доступность»,— говорится в сообщении.
Напомним, по уголовному делу о халатности допросили 60 свидетелей, среди которых должностные лица миндортранса республики, администрации города и муниципального перевозчика «ИжГЭТ». Расследование уголовного дела было взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.
Осенью 2025 года «ИжГЭТ» взял в лизинг 50 автобусов «Нефаз». Они вышли на троллейбусные маршруты №1,2, 4 и 14. Это решение мотивировалось необходимостью обновления подвижного состава. Тогда шла речь о прекращении движения троллейбусов на участке улице Удмуртской от Кирова до Ленина в рамках проекта «Чистое небо».
В марте 2026 года Дмитрий Чистяков заверил горожан, что отказываться от электротранспорта город не намерен.