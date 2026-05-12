Бастрыкину доложат по уголовному делу о ликвидации троллейбусной сети Ижевска

Как узнал «Ъ-Удмуртия», уголовное дело о ликвидации троллейбусного движения в Ижевске, по которому запросил доклад председатель СКР Александр Бастрыкин, возбуждено по признакам халатности (ст. 293 УК). Об этом сообщили в региональном СУ ведомства.

В приемную председателя пожаловался местный житель. «Осенью 2025 года компетентными органами было принято решение об отмене нескольких маршрутов экологически чистого транспорта и их замене на автобусное сообщение»,— говорится в сообщении. Тогда муниципальный перевозчик «ИжГЭТ» взял в лизинг 50 автобусов «НефАЗ», которые вышли на троллейбусные маршруты №1,2, 4 и 14. Это решение мотивировалось необходимостью обновления подвижного состава.

«В настоящее время рассматривается вопрос о полном прекращении движения указанного вида общественного транспорта на одной из основных и оживленных улиц города»,— сообщили в приемной главы СКР. Вероятно, речь идет о пилотном проекте «Чистое небо» — на участке улицы Удмуртской от Кирова до Ленина, где в 2026 году пройдет реконструкция, планируется заменить троллейбусы автобусами.

«Указанное приводит к ухудшению экологической обстановки, а также нарушению прав граждан на транспортную доступность. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, мер к предотвращению разрушения троллейбусных линий не принимается»,— сообщили в ведомстве.

Александр Бастрыкин получит доклад о ходе и результатах расследования дела о халатности (ст. 293 УК). Поручение на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в марте 2026 года глава Ижевска Дмитрий Чистяков заверил горожан, что отказываться от электротранспорта город не намерен.