Глава Ижевска: на городских маршрутах не хватает 10% автобусов и троллейбусов

Нехватка троллейбусов и автобусов на маршрутах в Ижевске от плановых значений составляет около 10%. Об этом глава города Дмитрий Чистяков заявил во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

«По плану, ежедневно на городские маршруты должно выходить 200 автобусов <...> 2,5 года назад их было 130. Сейчас мы довели это значение до 170. Но все равно не хватает. Причина тому — нехватка водителей. Оборонные предприятия, что тут скрывать, оттягивают большое количество людей и не только с транспортных предприятий»,— сказал мэр.

Господин Чистяков заявил, что город не планирует отказываться от троллейбусов. По его словам, «ИжГЭТ» обновит автопарк, если в будущем появятся выгодные программы льготной лизинговой покупки. Для ремонта трамвайных путей планируется привлечь федеральные ресурсы.

Сейчас и.о. гендиректора «ИжГЭТ» назначен Руслан Гиниятов. Администрация города ведет поиски нового руководителя для предприятия, впереди переговоры и конкурсный отбор потенциальных кандидатов.

Напомним, Дмитрий Чистяков также прокомментировал информацию о возможной продаже местного перевозчика «ИПОПАТ». Он напомнил о незавершенном контракте и заявил, что его исполнение не должно зависеть от того, кто владеет обществом.