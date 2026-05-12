СКР: по делу о ликвидации троллейбусной сети Ижевска допросили 60 свидетелей

60 свидетелей допросили по уголовному делу о халатности (ст. 293 УК) из-за ликвидации троллейбусного движения в Ижевске, сообщили в СУ СКР по Удмуртии. В их числе — должностные лица миндортранса республики, администрации города и муниципального перевозчика «ИжГЭТ».

Сейчас осматривается контактная сеть и изъята документация, представляющая интерес для следствия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Действиям ответственных должностных лиц будет дана юридическая оценка»,— говорится в сообщении.

Как сегодня писал «Ъ-Удмуртия», доклад по этому уголовному делу запросил председатель СКР Александр Бастрыкин. Осенью 2025 года «ИжГЭТ» взял в лизинг 50 автобусов «Нефаз». Они вышли на троллейбусные маршруты №1,2, 4 и 14. Это решение мотивировалось необходимостью обновления подвижного состава. Сейчас идет речь о прекращении движения троллейбусов на участке улице Удмуртской от Кирова до Ленина в рамках проекта «Чистое небо».

«Указанное приводит к ухудшению экологической обстановки, а также нарушению прав граждан на транспортную доступность. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, мер к предотвращению разрушения троллейбусных линий не принимается»,— считают в СКР.

Напомним, в марте 2026 года Дмитрий Чистяков заверил горожан, что отказываться от электротранспорта город не намерен.