Лавров назвал «не очень изящными» слова Рубио о соглашениях на Аляске
На переговорах в Анкоридже США выдвинули предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, а Россия их приняла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, говорить о том, что это не подразумевает соглашения сторон, «как-то не очень изящно». Так глава МИД России прокомментировал заявление американского госсекретаря Марко Рубио о том, что стороны обсуждали лишь предложения, но не заключали никаких соглашений.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Российский министр допустил, что в Москве и Вашингтоне по-разному понимают слово «соглашение». «Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения,... а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно»,— написал господин Лавров в ответе на вопрос СМИ.
Дипломат также напомнил слова Марко Рубио о том, что США не могут быть посредником в переговорах, поскольку поддерживают Украину. Он заявил о необходимости прояснить эту ситуацию. «Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной»,— заключил Сергей Лавров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа 2025 года. После этого в Москве неоднократно говорили о приверженности принципам договоренностей той встречи. Сергей Лавров указывал, что речь на саммите прежде всего шла об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией новых территорий. В феврале 2026 года Вашингтон отказался от «принципов Анкориджа», заявил он.
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Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на Аляске 15 августа 2025 года стали одной из ключевых тем в российско-американских отношениях. Несмотря на заявления российского МИД о достигнутых на саммите договоренностях, американская сторона, в лице госсекретаря Марко Рубио, подчеркивала, что речь шла лишь об обсуждении предложений, а не о заключении соглашений. Эти разногласия в интерпретации результатов встречи проявились уже после саммита.
Основной темой переговоров на Аляске было урегулирование российско-украинского конфликта. Россия настаивала на том, что США понимают необходимость решения украинского кризиса с учетом интересов всех сторон и устранения первопричин. В частности, речь шла об отказе Украины от членства в НАТО и признании за Россией новых территорий. Однако, уже в феврале 2026 года Вашингтон, по словам Сергея Лаврова, отказался от «принципов Анкориджа», что свидетельствует о сохраняющихся разногласиях в подходах к урегулированию.
Европейские страны и Украина, по мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, проводят саботаж договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США. При этом США, по словам госсекретаря Марко Рубио, стремились к миру, но подчеркивали, что окончательное решение зависит от России и Украины. В то же время, усилия США по мирному урегулированию на Украине порой «натыкались на препятствие» в переговорах с Сергеем Лавровым, особенно когда российский министр заявлял, что Россия не согласится на немедленное прекращение огня до начала всеобъемлющих мирных переговоров.