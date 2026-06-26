Лавров назвал «не очень изящными» слова Рубио о соглашениях на Аляске

На переговорах в Анкоридже США выдвинули предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, а Россия их приняла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, говорить о том, что это не подразумевает соглашения сторон, «как-то не очень изящно». Так глава МИД России прокомментировал заявление американского госсекретаря Марко Рубио о том, что стороны обсуждали лишь предложения, но не заключали никаких соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Российский министр допустил, что в Москве и Вашингтоне по-разному понимают слово «соглашение». «Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения,... а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно»,— написал господин Лавров в ответе на вопрос СМИ.

Дипломат также напомнил слова Марко Рубио о том, что США не могут быть посредником в переговорах, поскольку поддерживают Украину. Он заявил о необходимости прояснить эту ситуацию. «Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной»,— заключил Сергей Лавров.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа 2025 года. После этого в Москве неоднократно говорили о приверженности принципам договоренностей той встречи. Сергей Лавров указывал, что речь на саммите прежде всего шла об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией новых территорий. В феврале 2026 года Вашингтон отказался от «принципов Анкориджа», заявил он.