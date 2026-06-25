Рубио: на Аляске не было соглашений по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите с участием Владимира Путина и Дональда Трампа не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По его словам, на встрече в августе обсуждались только предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь Марко Рубио

Фото: Eric Lee / Reuters, Eric Lee / Pool / Reuters Госсекретарь Марко Рубио

Фото: Eric Lee / Reuters, Eric Lee / Pool / Reuters

«Если бы соглашение было, война бы уже закончилась»,— сказал Марко Рубио журналистам в Бахрейне. Он подчеркнул, что США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы достичь завершения конфликта.

24 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на саммите на Аляске стороны достигли договоренности о том, как прекратить боевые действия на Украине. Прежде он пояснял, что речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».

Лусине Баласян