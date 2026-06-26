Новосибирская птицефабрика «Улыбино» банкротит «Калачинский инкубатор»

Новосибирская птицефабрика «Улыбино» подала иск в арбитражный суд Омской области о признании омского предприятия «Калачинский инкубатор» банкротом из-за долга в 12,8 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из данных судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе предыдущего судебного разбирательства птицефабрика «Улыбино» взыскала с «Калачинского инкубатора» 12 млн руб. Эти средства были предоплатой по договору от июня 2025 года на поставку не менее 60 тонн гусиных тушек. Согласно материалам суда, омское предприятие выполнило свои обязательства лишь на 500 тыс. руб.

Птицефабрика «Улыбино» зарегистрирована в Искитиме Новосибирской области в 2016 году и специализируется на производстве замороженного мяса птицы. Владельцами предприятия являются Вадим Степура (60%) и комбикормовый завод «Вега» (40%). По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 179 млн руб.

ООО «Калачинский инкубатор» зарегистрировано в Омской области в 2023 году. Единственным владельцем компании является Андрей Крупин. В 2025 году выручка общества составила 66,2 млн руб., чистая прибыль — 170 тыс. руб.

Лолита Белова