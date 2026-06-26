«Люди должны уметь грамотно вести семейный бюджет»

Госдума РФ сразу в двух чтениях приняла поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», которые расширяют возможности для оформления ипотечных каникул для семей с детьми. Согласно поправкам, приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальная длительность льготы — до 18 месяцев, граница периода ипотечных каникул — достижение ребенком 1,5 лет. По мнению авторов документа, ипотечные каникулы вводятся для стимулирования рождаемости и снижения рисков для заемщиков. Свое мнение по этому поводу высказала Ирина Даньшина, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Ростовского областного отделения «Опоры России», член правления Торгово-промышленной палаты Дона, заместитель генерального директора группы ИТ-компаний «Флагман».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Актуальность нового закона не вызывает сомнения. Его авторы, в пояснительной записке к документу, ссылаются на данные опросов ВЦИОМ, согласно которым почти 40% молодых россиянок откладывают рождение ребенка на пять лет из-за дефицита средств и неподходящих условий проживания. Опрос проводился среди женщин репродуктивного возраста по всей стране. Естественно, он затрагивал и такой крупный регион как Ростовская область, где тренд в общем-то соответствует общероссийскому.

Согласно статданным, на Дону с начала 2026 года рождаемость продолжила сокращаться. Количество новорожденных в регионе падает в среднем на 5% в год. Это связано с тем, что в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение женщин 1990-х годов. Помимо вступления малочисленного поколения в детородный возраст, отмечаются проблемы с репродуктивным здоровьем населения. На Дону наблюдается серьезный демографический дисбаланс, при котором число умерших почти вдвое превышает число родившихся. Сейчас в Ростовской области в среднем на одну женщину репродуктивного возраста приходится 1,2 ребенка, тогда как целевой показатель для региона — 1,4 ребенка. Поэтому, безусловно, есть необходимость в государственных и региональных мерах, которые стимулируют рождаемость.

Кстати, опять же по данным ВЦИОМ, абсолютное большинство опрошенных россиянок (около 88%) в перспективе хотели бы иметь детей, если бы не сдерживающие материальные факторы. Так что, ипотечные каникулы для семей с детьми будут хорошей поддержкой как для россиянок вообще и для дончанок, в частности.

Согласно новым поправкам, положение об ипотечных каникулах теперь действует шире. Так, если в семье рождается второй и последующий ребенок, то можно взять паузу по платежам — до полутора лет.

Раньше каникулы предоставлялись только на шесть месяцев. Что особенно важно — правило распространяется на уже действующие договоры, а не только на новые.

Еще один важный момент — начисление процентов по кредиту с 7-го по 18-й месяц. Оплатить их можно будет позднее равными частями и с прежней периодичностью после погашения оставшихся обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше, если уведомить об этом кредитора.

На мой взгляд, в Ростовской области, должны работать и другие меры стимулирования рождаемости. Во-первых, надо, используя различные информационные ресурсы и каналы, рассказывать об уже имеющихся мерах поддержки семей с детьми, транслировать положительный опыт применения этих мер.



Это позволит будущим родителям больше узнать о своих правах и возможностях, не боятся сложностей, которые могут возникнуть после рождения ребенка, в том числе и финансовых. Во-вторых, необходимо повышать финансовую грамотность потенциальных родителей. В регионе есть бесплатные курсы, проводятся семинары и вебинары. Нужно, чтобы как можно больше молодых семей Дона знало о таких мероприятиях и в них активно участвовало. Люди должны уметь грамотно вести семейный бюджет, избегая роста долгов и риска дефолта».