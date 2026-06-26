Руководство Тувы обратилось к «Роснефти» за поддержкой с поставками топлива

Глава Тувы Владислав Ховалыг обратился к руководству компании «Роснефть» с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Об этом говорится в его сообщении в аккаунте соцсети «ВКонтакте» по итогам встречи в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Ховалыг признал, что на АЗС Тувы регулярно возникают перебои. «Из-за сложной логистики коммерсантам невыгодно везти к нам топливо»,— объяснил глава региона. Напомним, что у Тувы нет железнодорожного сообщения с другими российскими регионами. Владислав Ховалыг заявил, что вице-премьер поддержал обращение.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее Александр Новак обсудил ситуацию с топливом с иркутским губернатором Игорем Кобзевым.

Валерий Лавский