АЗС выделят отдельное время для заправки автомобилей скорой помощи в Приангарье

Правительство Иркутской области намерено обратиться к руководству АЗС с рекомендацией выделить отдельное время для заправки топливом автомобилей скорой помощи и других оперативных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Заправке машин скорой помощи, аварийной службы, общественного транспорта, спецмашин, задействованных в вывозе твердых бытовых отходов, и других необходимо отдавать приоритет. Штабом выработано решение рекомендовать объектам топливного комплекса выделить отдельные часы для заправки спецавтотранспорта, эта задача будет проработана в ближайшее время»,— сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на некоторых заправках региона введены ограничения по отпуску бензина, а часть АЗС временно прекратила обслуживание клиентов из-за дефицита. 25 июня состоялась встреча вице-премьера РФ Александра Новака с главой Приангарья, на которой обсуждалась текущая ситуация на рынке нефтепродуктов региона. В ходе встречи также поднимались вопросы, касающиеся северного завоза, который осуществляется в условиях дефицита топлива.

Лолита Белова