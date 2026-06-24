Новак поручил поставить топливо в регионы с особенностями логистики

Вице-премьер России Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке страны. Он поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Участники совещания обсудили вопрос поставок топлива по северному завозу. «Подчеркнуто, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов»,— сообщила пресс-служба кабмина.

Отраслевым компаниям и региональным властям поручили регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами. Эту информацию используют для оценки процессов и принятия решений, отметили в правительстве.

Накануне господин Новак назвал ситуацию на топливном рынке в России сложной, но контролируемой. Особое внимание правительство уделяет Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. В Крыму ограничения на продажу топлива ввели раньше других регионов — с конца мая. С 21 июня на АЗС в регионе действует полный запрет на продажу бензина и дизтоплива. Отпуск топлива ограничили еще более чем в 20 регионах.