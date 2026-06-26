Вице-премьер Савельев может поучаствовать в выборах в Госдуму
Вице-премьер России Виталий Савельев, курирующий развитие транспорта в стране, может поучаствовать в выборах в Госдуму в сентябре 2026 года, подтвердили источники «Ъ».
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
На праймериз господин Савельев не выдвигался, но собеседники РБК заявили, что у сценария с участием вице-премьера в выборах «высокая вероятность». Список кандидатов партия «Единая Россия» утвердит на этой неделе. При этом представитель Виталия Савельева отказался от комментариев.
Текущий пост господин Савельев получил в мае 2024 года. До этого он четыре года был министром транспорта. С 2009 по 2020 год Виталий Савельев возглавлял «Аэрофлот».
28 июня состоится первый этап предвыборного съезда «Единой России». Источники «Ъ» сообщали, что в общую часть списка может войти мэр Москвы Сергей Собянин, заменив — по одному из сценариев — главу МИДа Сергея Лаврова. Возглавит список, вероятнее всего, председатель партии Дмитрий Медведев. В общефедеральную часть списка также могут попасть военкор ВГТРК Евгений Поддубный и главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России с 18 по 20 сентября. Одновременно с работой избирательных участков будет проходить онлайн-голосование. Председатель ЦИКа Элла Памфилова говорила, что заявки на проведение ДЭГ подали 33 региона.
Виталий Савельев был утверждён в должности вице-премьера 13 мая 2024 года, в этот же день Государственная дума утвердила кандидатуры всех десяти заместителей председателя правительства, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее, до назначения вице-премьером, Виталий Савельев занимал пост главы Минтранса. В новом составе правительства он координирует транспортную отрасль.
Значимость транспортной отрасли возросла за последние годы, что делает назначение Савельева вице-премьером "более важным решением". С изменением внешней торговли и появлением новых транспортных коридоров вопросы транспортировки стали более сложными и актуальными. Например, Виталий Савельев выступал в Госдуме по вопросу финансирования строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути, предлагая системное решение проблемы.