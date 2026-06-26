Вице-премьер Савельев может поучаствовать в выборах в Госдуму

Вице-премьер России Виталий Савельев, курирующий развитие транспорта в стране, может поучаствовать в выборах в Госдуму в сентябре 2026 года, подтвердили источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На праймериз господин Савельев не выдвигался, но собеседники РБК заявили, что у сценария с участием вице-премьера в выборах «высокая вероятность». Список кандидатов партия «Единая Россия» утвердит на этой неделе. При этом представитель Виталия Савельева отказался от комментариев.

Текущий пост господин Савельев получил в мае 2024 года. До этого он четыре года был министром транспорта. С 2009 по 2020 год Виталий Савельев возглавлял «Аэрофлот».

28 июня состоится первый этап предвыборного съезда «Единой России». Источники «Ъ» сообщали, что в общую часть списка может войти мэр Москвы Сергей Собянин, заменив — по одному из сценариев — главу МИДа Сергея Лаврова. Возглавит список, вероятнее всего, председатель партии Дмитрий Медведев. В общефедеральную часть списка также могут попасть военкор ВГТРК Евгений Поддубный и главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России с 18 по 20 сентября. Одновременно с работой избирательных участков будет проходить онлайн-голосование. Председатель ЦИКа Элла Памфилова говорила, что заявки на проведение ДЭГ подали 33 региона.