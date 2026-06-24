33 региона подали заявки на проведение онлайн-голосования на выборах в Госдуму

В Центральную избирательскую комиссию (ЦИК) России поступили заявки от 33 регионов на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму девятого созыва в сентябре. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.

По словам госпожи Памфиловой, для бесперебойного доступа граждан к ресурсам ДЭГ в период ограничения мобильного интернета их включат в «белые списки» Минцифры. «Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа»,— приводит слова главы ЦИКа пресс-служба комиссии.

Перед тем как выдать избирателю бюллетень, члены участковой избирательной комиссии проверят, не голосовал ли он дистанционно или на другом участке.

В этом году, добавила Элла Памфилова, ЦИК решил одобрить заявки только у опытных в проведении онлайн-голосования регионов. Она пояснила, что в перечень входят 32 субъекта с соответствующим опытом и Москва, «у которой этого опыта больше, чем достаточно». ДЭГ будет проводиться одновременно с голосованием на избирательных участках — с 18 по 20 сентября.