33 региона подали заявки на проведение онлайн-голосования на выборах в Госдуму
В Центральную избирательскую комиссию (ЦИК) России поступили заявки от 33 регионов на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму девятого созыва в сентябре. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
По словам госпожи Памфиловой, для бесперебойного доступа граждан к ресурсам ДЭГ в период ограничения мобильного интернета их включат в «белые списки» Минцифры. «Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа»,— приводит слова главы ЦИКа пресс-служба комиссии.
Перед тем как выдать избирателю бюллетень, члены участковой избирательной комиссии проверят, не голосовал ли он дистанционно или на другом участке.
В этом году, добавила Элла Памфилова, ЦИК решил одобрить заявки только у опытных в проведении онлайн-голосования регионов. Она пояснила, что в перечень входят 32 субъекта с соответствующим опытом и Москва, «у которой этого опыта больше, чем достаточно». ДЭГ будет проводиться одновременно с голосованием на избирательных участках — с 18 по 20 сентября.
Центризбирком начал подготовку к выборам в Госдуму девятого созыва сразу после предыдущей кампании 2021 года, анализируя результаты и внося поправки в избирательное законодательство. Одним из важных изменений стало закрепление права избирателей голосовать бумажным бюллетенем даже при проведении электронного голосования, что предполагает отмену нормы 2005 года, запрещавшей это на участках с электронными терминалами.
Количество регионов, желающих использовать ДЭГ, постоянно растёт. Ещё в марте 2026 года около 40 субъектов РФ подавали заявки на ДЭГ для предстоящей парламентской кампании, хотя не все заявки обычно получают одобрение. Например, в 2025 году онлайн-голосование применялось в 24 регионах. Центризбирком склоняется также к тому, чтобы сделать сентябрьское голосование трёхдневным, так как это удобно для избирателей и повышает безопасность процесса.
Москва, имеющая большой опыт в онлайн-голосовании, проводит его на собственной платформе, тогда как остальные регионы используют федеральную платформу через портал «Госуслуги». Ранее ЦИК уже проводил тестирование системы ДЭГ, чтобы проверить её работоспособность и удобство для избирателей. Это позволяет обеспечить готовность к более масштабным федеральным кампаниям.