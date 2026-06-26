«Калашников» подписал контракт на поставку в Индию антидроновых дробовиков

Концерн «Калашников» заключил контракт с индийскими партнерами на поставку гражданского стрелкового оружия. Документ подписали на 10-й выставке India Homeland Security Expo в Нью-Дели, поставка будет осуществлена до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

Речь идет об отгрузке антидроновых дробовиков, антидроновых патронов различного калибра и пистолетов. «Антидроновая защита на сегодняшний день является одной из самых востребованных в мире»,— сказал директор по развитию бизнеса предприятия в Индии Максим Караваев.

Напомним, «Калашников» подписал контракт на поставку беспилотников коптерного типа «Каракурт» индийскому партнеру.

«Калашников» активно развивает сотрудничество с Индией не только в области беспилотников, но и в сфере стрелкового оружия. Концерн уже имеет опыт локализации производства в Индии — на совместном предприятии IRRPL в штате Уттар-Прадеш выпускаются автоматы Калашникова 200-й серии. Расширение производства выполняет все задачи, поставленные лидерами России и Индии в ходе их встречи в декабре прошлого года, включая увеличение товарооборота до $100 млрд к 2030 году.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.