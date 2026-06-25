«Калашников» поставит в Индию дроны «Каракут» до конца года

Концерн «Калашников» заключил контракт на поставку беспилотников коптерного типа «Каракут» индийскому партнеру. Документ подписан в рамках 10-й выставки India Homeland Security Expo в Нью-Дели, поставка будет осуществлена до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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«Интерес к “Каракурту” в Индии очень большой, в первую очередь, со стороны подразделений полиции,— рассказывает директор по развитию бизнеса в Индии концерна «Калашников» Максим Караваев. — Аппарат отличается малыми размерами и массой, и у него есть огромное преимущество в сравнении с конкурентами, он прошел апробацию в зоне проведения СВО и получил благоприятные отзывы»

Одновременно ведутся переговоры об организации лицензионного производства «Каракут» в Индии. Малогабаритный беспилотник интересен тем, что может размещаться в рюкзаке военнослужащего. Он создан для проведения аэрофотосъемки и сбора информации в реальном времени. Модель отличается высокой маневренностью и может быть запущена с земли, с рук оператора или из специального транспортно-пускового контейнера.

На этой же выставке концерн представил и другие беспилотные системы. Среди них — антидроновые решения и разведывательный БПЛА самолетного типа СКАТ 350М, который на индийском рынке известен под названием Garuda. Как ранее сообщал директор по развитию бизнеса в Индии концерна «Калашников» Максим Караваев, концерн планирует участвовать в программе закупок беспилотников для Вооруженных сил Индии с этим аппаратом. В ходе испытаний в Гималаях Garuda установил рекорд своего класса по рабочей высоте, достигнув 9,5 тыс. метров. Также обсуждается локализация его производства в Индии.

«Калашников» активно развивает сотрудничество с Индией не только в области беспилотников, но и в сфере стрелкового оружия. Концерн уже имеет опыт локализации производства в Индии — на совместном предприятии IRRPL в штате Уттар-Прадеш выпускаются автоматы Калашникова 200-й серии. Расширение производства выполняет все задачи, поставленные лидерами России и Индии в ходе их встречи в декабре прошлого года, включая увеличение товарооборота до $100 млрд к 2030 году.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Карина Пырина