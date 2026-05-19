Нефтеперерабатывающий подход

Лидеры России и Индии намерены продолжать активные личные контакты, планируя в 2026 году встретиться дважды. Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, первая встреча пройдет в сентябре в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели на саммит БРИКС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке визита в Россию премьера Моди, который состоится до конца года. Демонстрация готовности сторон наращивать связи происходит в условиях, когда вопрос о партнерстве с Москвой неожиданно стал предметом внутриполитической дискуссии в Индии о способности страны проводить независимую политику и не отказываться от российской нефти, несмотря на давление США.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Москва никогда не сомневалась в способности Индии принимать суверенные решения. Нарендра Моди (на фото в центре) «не тот человек, который может поступиться интересами своей страны», сказал об индийском премьере президент РФ Владимир Путин

О предстоящей поездке Владимира Путина на саммит БРИКС, который в год председательства Индии в этой организации пройдет в Нью-Дели 13–14 сентября, сообщил накануне визита российского лидера в Китай помощник президента Юрий Ушаков.

Общение Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели не станет их единственным контактом в этом году. Москва и Нью-Дели продолжают подготовку к ежегодной российско-индийской встрече в верхах, которая состоится после саммита БРИКС.

«Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил, что его очередь в этом году наносить визит в Россию. Будем готовить эту встречу в верхах»,— сообщил Сергей Лавров.

Посетивший с трехдневным визитом индийскую столицу, на прошлой неделе российский министр иностранных дел принял участие в совещании глав дипломатических ведомств стран БРИКС и провел отдельную встречу с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

«Мы встречаемся в период значительных перемен в международных отношениях. Продолжающиеся конфликты, экономическая неопределенность, вызовы в сферах торговли, технологий формируют современный глобальный ландшафт»,— напомнил министр иностранных дел Индии, впрочем, дав понять, что все это не должно сказаться на стратегическом партнерстве двух стран.

«Последние несколько лет ознаменовались устойчивым и поступательным ростом нашего двустороннего партнерства. Его экономическая и энергетическая составляющие приобрели еще большую значимость»,— заявил глава МИД Индии в ходе встречи с Сергеем Лавровым. Коснувшись предстоящего ежегодного российско-индийского саммита, Субраманиям Джайшанкар указал на то, что встречи лидеров России и Индии «служат надежным ориентиром в деле дальнейшего развития связей».

Сергей Лавров выразил уверенность, что Индия и Россия реализуют все задачи, поставленные лидерами двух стран в ходе их встречи в декабре прошлого года, включая увеличение товарооборота до $100 млрд к 2030 году. «Не сомневаюсь, что поставленные цели будут достигнуты»,— отметил российский министр.

До этого в последний раз Нарендра Моди посещал Россию в 2024 году, причем два раза за один год. После визита в июле позапрошлого года в Москву, где тогда прошел ежегодный российско-индийский саммит, лидеры двух стран еще раз встретились в октябре того же года на саммите БРИКС в Казани.

После этого президент Путин нанес свой ответный государственный визит в Индию 4–5 декабря 2025 года. В принятом по итогам общения двух лидеров совместном заявлении был сделан особый акцент на том, что российско-индийское стратегическое партнерство должно наращивать обороты вопреки неблагоприятным факторам «нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации».

Главной стратегической задачей на ближайшие годы Владимир Путин и Нарендра Моди назвали доведение уровня взаимного товарооборота до $100 млрд к 2030 году.

Профильным ведомствам было поручено ускорить подготовку подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Заявления Москвы и Нью-Дели о готовности не терять темпы диалога первых лиц и наращивать двусторонние связи прозвучало в условиях, когда вопрос о партнерстве с Москвой неожиданно стал предметом острой внутриполитической дискуссии в Индии о суверенности политики Нью-Дели и его независимости в принятии решений по вопросам энергетической безопасности.

Во время дискуссии ведущая оппозиционная сила партия «Индийский национальный конгресс» обрушилась с резкой критикой на правительство Моди, обвинив его в якобы неспособности жестко противостоять давлению США, которые в прошлом году попытались вынудить Индию отказаться от российской нефти, а затем выдали временное разрешение на ее закупку.

Поводом для атаки оппозиции стало обращение индийской стороны к Вашингтону с просьбой продлить истекавшую 16 мая лицензию, позволяющую закупать российскую нефть (такое пожелание выразила в ходе своего недавнего визита в США министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, и впоследствии лицензия была продлена).

«Капитуляция правительства Моди перед Америкой в вопросах энергетической безопасности страны — это цена, которую платит вся нация, сталкиваясь с катастрофической нехваткой бензина, дизельного топлива и газа. Сначала правительство Моди прекратило покупать дешевую нефть у России по указке Америки. Затем в разгар войны на Ближнем Востоке Америка предоставила Индии "разрешение" на покупку российской нефти, срок которого истекает 16 мая. Теперь, вместо того чтобы самостоятельно принять решение в национальных интересах, правительство Моди вновь пресмыкается перед Трампом, выпрашивая разрешение покупать нефть у России»,— заявила партия «Индийский национальный конгресс» в соцсети X.

Однако в этом споре правительство Моди оставило последнее слово за собой.

Как заявила на пресс-конференции в Нью-Дели официальный представитель Министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма, поставки нефти из России в Индию осуществляются и продолжат осуществляться безотносительно решений администрации США по введению или удалению исключений из режима антироссийских санкций.

«Что касается американского исключения из санкций в отношении России, я хотела бы подчеркнуть, что мы покупали у России и раньше, и до исключения, и во время исключения, и сейчас тоже. По сути, все реализуется исходя из коммерческих интересов, которые являются основанием для покупки. И ни исключение из санкций, ни его отсутствие не повлияют на наши поставки»,— предупредила Суджата Шарма.

Москва, со своей стороны, никогда не подвергала сомнению способность Индии принимать суверенные решения, несмотря на попытки Запада оторвать страну от России.

«Мне кажется, Индия и весь мир увидели, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад, когда она только получила независимость»,— заявил в декабре прошлого года в ходе визита в Нью-Дели Владимир Путин. «Глава индийского правительства премьер-министр Моди не тот человек, который может поступиться интересами своей страны. Индийский народ может гордиться своим лидером»,— отметил президент РФ.

Сергей Строкань