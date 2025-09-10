Генеральный директор IRRPL: власти Индии заинтересованы в производстве АК-19

Власти Индии планируют наладить производство автомата Калашникова (АК-19) на базе предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), сообщил «ТАСС» генеральный директор IRRPL генерал-майор Судхир Кумар Шарма.

«Следующий вид оружия, который, на мой взгляд, очень важен для нашей страны, — это АК-19, который в вашей стране (называют.— ред.) автоматом Калашникова. Совет директоров моей компании и правительство моего государства очень заинтересованы в том, чтобы технология производства АК-19 была передана IRRPL и чтобы он производился в Индии»,— сказал Судхир Кумар Шарма.

IRRPL — совместное индийско-российское предприятие, созданное в 2019 году АО «Рособоронэкспорт», АО «Концерн “Калашников”» и двумя местными компаниями Advanced Weapons and Equipment India Limited и Munitions India Limited . В январе 2023 года на заводе в городе Корва было запущено производство АК-203 для выполнения контракта с Минобороны Индии на поставку 600 тыс. автоматов.

На сайте АО «Концерн “Калашников”» указано, что АК-19 был разработан на базе 5,45 мм автомата АК-12. Является индивидуальным стрелковым оружием, использующим патрон 5,56 мм НАТО. Скорострельность — 700 выстрелов/мин. АК-19 — новейший экспортный образец автомата Калашникова. Впервые эту модель показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».