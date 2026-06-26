Турция обыграла США со счетом 3:2 на ЧМ-2026
Сборная Турции победила американскую команду со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США.
Фото: Lisi Niesner / Reuters
В составе американцев отличились Остон Трасти (3') и Себастьян Берхалтер (49'). У турецкой команды голы забили Арда Гюлер (10'), Барыш Йылмаз (31') и Каан Айхан (90+8).
Это финальный матч группы D. Положение в группе по итогам встречи следующее: США (6 очков), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3). Набрав минимальное количество очков, турецкая команда покидает чемпионат.
Подробнее — в материале «Ъ» «Группу D рассчитали на первый-второй-третий».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, где Турция выступала в одной группе с США, Австралией и Парагваем, является первым в истории турниром, в котором участвуют 48 сборных, а не 32, как ранее. Соревнования проходят с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Всего будет сыграно 104 матча.
По результатам группового этапа, проходящего с 11 по 27 июня, в плей-офф выйдут 32 команды. Это будут все сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также восемь лучших сборных, оказавшихся на третьих местах по дополнительным показателям. Финальный матч Чемпионата мира-2026 состоится 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, США.