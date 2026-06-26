Группу D рассчитали на первый-второй-третий

Развязка в группе D североамериканского чемпионата мира по футболу получилась сравнительно предсказуемой. Небольшой сюрприз преподнес матч, ничего не решавший. Досрочно выигравшая квартет сборная США уступила — 2:3 — досрочно вылетевшей сборной Турции. А та встреча, в которой что-то определялось, вырулила к исходу, который устраивал обе стороны. Австралийцы с парагвайцами расписали нулевую ничью. Одни вышли в play-off со второго места. Другие — фактически вышли с третьего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Матчи группы D были, наверное, наименее захватывающими из всех, сыгранных на чемпионате мира в рамках очередного, 15-го игрового дня. По очевидным, в общем-то, причинам.

Взять встречу американцев с турками. Любопытный, вроде бы, сценарий. Вихревое начало: наскок сборной США доведен до удара Джованни Рейны. Тот попадает в защитника, на мгновение расстраивается, но тут же берет себя в руки и начинает заводить трибуны перед угловым. Здесь же ещё один момент и ещё один угловой, завершившийся всё-таки третьим быстрым голом сборной США в трех матчах турнира. Защитник «Селтика» Остон Трасти со второй попытки наказывает невнимательных турков.

Те, как выясняется сразу же, не так просты. Не прошло и десяти минут, как Арда Гюлер, лидер этого поколения турецких футболистов, сравнивает счет. Потом — около получасовой отметки — еще один всплеск. Тимоти Веа думает, что вернул хозяевам перевес после стандарта, но нет — вверх поднят флаг бокового судьи: офсайд. И тут же мяч влетает в другие ворота: очень симпатичную комбинацию завершает Оркюн Кокчю. Его гол впервые на турнире ставит игроков сборной США в позицию догоняющих.

Из этого положения американцы на старте второго тайма благодаря Себастьяну Берхальтеру выбрались. Тот пальнул низом с линии штрафной площади и попал. 2:2. Однако атакующий запал соперников не спадал, и вничью матч не завершился. В самой концовке турки запихали мяч в ворота: последним ударом отличился Каан Айхан.

Впрочем, увлекательный для случайного зрителя сюжет был пустышкой для того, кто за чемпионатом мира следит.

Последний ведь знал, что американцы начали с двух ярких побед — и гарантировали уже себе первое место в группе. Он также знал, что турки, запоровшие в двух стартовых играх уйму моментов, не превратившие в гол ни один из 62 ударов, свой турнирный путь уже фактически завершили. Словом, все испортил привкус товарищеского матча. Могут оппоненты играть как угодно — все равно одни ничего не потеряют, а другие ничего не приобретут.

Встреча австралийцев с парагвайцами — другая крайность. В ней сошлись две команды, которым было, что терять. И как угодно играть они не могли; знали, что есть результат, устраивающий в значительной степени обе стороны — ничья.

Был, конечно, нюансик, который мог бы вынудить сборную Парагвая пободаться: победа подарила бы им куда менее грозного оппонента в 1/16 финала. Но рисковать, испытывать судьбу она не стала. Вообще не лезла на рожон — помнила, видимо, о минусовой разнице мячей, из-за которой цена ошибки возрастала. Если кто и заслуживал в этом до смерти скучном матче победы, так это австралийцы. Владели мячом они больше, оборонялись надежнее, возможности впереди создавали чаще.

Но все вырулило к закономерной нулевой ничьей.

Итоговое положение в группе D следующее. Сборная США ее выиграла, набрав шесть очков. В 1/16 финала она встретится с командой Боснии и Герцеговины. Сборная Австралии заняла второе место с четырьмя очками. Она узнает своего соперника по стартовому раунду play-off позже. Могут попасться египтяне, иранцы, бельгийцы или новозеландцы — кто-то из группы G, в которой после двух туров все запутано. Сборная Парагвая расположилась на третьей строчке и формально еще не проникла в кубковую стадию. Но именно что формально — Opta оценивает их шансы на продвижение в 99,85%. Сборная Турции с тремя очками замкнула таблицу квартета.

Роман Левищев