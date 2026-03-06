«Нас можно взять голыми руками»

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во время визита в Екатеринбург призвал ужесточить наказание в отношении наркодилеров «вплоть до высшей меры», ввести в стране День инженера и распространить на всю Россию опыт Свердловской области в инклюзивном образовании. Он заверил, что ЛДПР отказалась от «примитивного голосования против бюджета и еще чего-либо» и пообещал убедить правительство РФ принять нужные решения.



Леонид Слуцкий стал вторым лидером федеральной парламентской партии, который посетил Екатеринбург с начала 2026 года. На две недели его опередил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, который открыл серию окружных форумов объединения «Есть результат!» перед выборами депутатов Госдумы и региональных парламентов.

Господин Слуцкий сразу отправился на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где осмотрел цеха и попутно поздравил работниц с наступающим 8 Марта. «Вам тюльпаны, и сегодня можно уже не работать»,— говорил он им. В конце осмотра Леонид Слуцкий отметил, что с момента начала работы УЗГА отремонтировал свыше 56 тыс. авиадвигателей, и предложил учредить в России День инженера.

«Страна переживает непростой период, нужно подходить к сокращению серьезных налогов, смотреть, чем помочь производственным коллективам, работать над тем, чтобы приходило молодое подготовленное пополнение»,— призвал он.

Прощаясь с руководством УЗГА, господин Слуцкий признался, что предприятие и ЛДПР связывают «многие вещи». «Там и там четыре буквы, и женщины — профессионалы»,— пояснил он.

В Академическом районе Екатеринбурга глава ЛДПР заехал в центр образовательных возможностей и нейроразвития Teamscholl для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в котором заявил, что опыт организации необходимо распространить на всю Россию. «Сначала появится сеть в мегаполисах, которая за 3-10 лет покроет страну такими центрами, чтобы каждый ребенок мог дотянуться до следующей планки, и мы возродим ту лучшую в мире систему, которая была для разных детей в советское время»,— подчеркнул лидер либерал-демократов.

Леонид Слуцкий добавил, что отсутствие доступного инклюзивного образования угрожает «России будущего», к которой нужно стремиться. «Нас нельзя взять самыми современными системами вооружения, они у нас все равно лучше, мужчины и женщины мужественнее, что мы видим сейчас на специальной военной операции (СВО)», — рассказал политик замершим педагогам.

Но он признал, что «нас можно взять голыми руками, спровоцировав посредством мягкой силы оболванивание детей и нерешение проблемы демографического кризиса».

Господин Слуцкий заверил, что будет добиваться принятия решений на федеральном уровне. Он добавил, что ЛДПР остается оппозиционной партией, однако либерал-демократы отказались от «примитивного голосования против бюджета и еще чего-либо». «Мы показываем органам власти, как эффективнее и что правильнее для людей. И правительство РФ, как никогда раньше слышит, мы работаем с ним в тесной связке. Кое-где приходится оппозиционность проявлять, но в результате все равно, если мы правы, удается убедить»,— сказал Леонид Слуцкий.

В конце выступления руководство центра попросило главу ЛДПР поддержать создание спортивного комплекса за 460 тыс. руб. для проведения физкультуры детям с ОВЗ. Господин Слуцкий пообещал, что приобретет «некоторое оборудование» уже в ближайшее время, и отправился в резиденцию губернатора Свердловской области.

По данным «Ъ-Урал», встреча лидера ЛДПР с главой Среднего Урала Денисом Паслером и его заместителем Василием Козловым длилась около трех часов вместо запланированных полутора. По ее итогам областной департамент информационной политики выложил пост в Telegram, в котором отметил, что свердловские власти «эффективно взаимодействуют» со всеми зарегистрированными 19 региональными отделениями партий, включая ЛДПР.

Леонид Слуцкий после беседы с Денисом Паслером поехал в отель Hyatt Regency Ekaterinburg, чтобы обсудить стратегию ЛДПР по выборам депутатов Госдумы и заксобрания Свердловской области в 2026 году. Ее партийцы провели в закрытом от прессы формате.

Последним публичным мероприятием господина Слуцкого в Екатеринбурге стал молодежный антинаркотический форум в Ельцин-центре. Перед выходом лидера ЛДПР музыкант Давид GSPD обсуждал введение в России с 1 марта уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

«Меняются времена, законодательство и жизнь, и где-то приходится удалять треки, но как бы окей. В некоторых странах на Ближнем Востоке есть вещи, которые нельзя показывать на обложках треков, везде свои приколы, такая жизнь как бы»,— пояснил он молодежи и призвал адресовать вопросы лидеру ЛДПР.

Леонид Слуцкий, выйдя на сцену, сразу подчеркнул, что ЛДПР «делает все, чтобы в стране не было наркотиков». Он добавил, что в России необходимо ужесточить наказание в отношении наркодилеров «вплоть до высшей меры». «Мы должны различать тех, кто болен, оступился и заслуживает нашей поддержки, чтобы не быть в вакууме, а вместе с великой партией ЛДПР. Мы поможем им вернуться к здоровой жизни, поможем им стать такими, как мы»,— подчеркнул господин Слуцкий.

После ужина с местными предпринимателями глава либерал-демократов покинул Екатеринбург.

Василий Алексеев