В ряде районов Томской области на заправках образовался дефицит топлива

Дефицит топлива зафиксирован утром 26 июня на заправках в ряде томских муниципалитетов. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нехватка основных видов ГСМ отмечена на АЗС в Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском районах. Областные власти объяснили это более высоким спросом. Средний рост продаж на этой неделе на станциях по сравнению с предыдущей составил около 15%. В связи с этим ряд компаний ввел ограничения по объему продаж.

«Правительство Томской области взаимодействует с Минэнерго России и руководством основных топливозаправочных компаний, работающих в регионе, по вопросу преодоления дефицита. В частности, в течение сегодняшнего дня планируется восполнить запасы топлива в муниципалитетах»,— рассказали в правительстве области о принятых мерах.

Валерий Лавский