Свердловские больницы подтвердили перебои в поставках препарата для онкобольных
Медицинские организации Свердловской области столкнулись с перебоями в поставках противоопухолевого химиотерапевтического препарата «Оксалиплатин», пишет портал Е1 со ссылкой на региональный Минздрав. Медицинские организации региона фиксируют нарушения условий поставки лекарства по заключенным договорам.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Действительно, медицинские организации Свердловской области фиксируют нарушение условий поставки препарата "Оксалиплатин" по заключенным договорам. По информации поставщика, в данный момент препарат временно отсутствует на складах дистрибьюторов, ввод новых серий в оборот запланирован в конце июня»,— сообщили изданию в свердловском Минздраве. Там также отметили, что если пациентам отказывают в проведении химиотерапии, то необходимо обратиться к лечащему врачу-онкологу ГАУЗ СО «СООД» через колл-центр.
В министерстве также сообщили, что в онкологический диспансер региона новая партия «Оксалиплатина» должна поступить 29 июня.
В начале июня общественное «Движение против рака» уведомило Минздрав, что получило жалобы от пациентов о нехватке препаратов на основе платины как минимум в 16 регионах. О риске дефицита препаратов на основе платины в январе 2026 года сообщала и аналитическая компания Cursor. Рентабельность производства таких лекарств упала в связи с сильным подорожанием драгметалла.
Подробнее — в материале «Ъ».