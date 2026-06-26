Свердловские больницы подтвердили перебои в поставках препарата для онкобольных

Медицинские организации Свердловской области столкнулись с перебоями в поставках противоопухолевого химиотерапевтического препарата «Оксалиплатин», пишет портал Е1 со ссылкой на региональный Минздрав. Медицинские организации региона фиксируют нарушения условий поставки лекарства по заключенным договорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Действительно, медицинские организации Свердловской области фиксируют нарушение условий поставки препарата "Оксалиплатин" по заключенным договорам. По информации поставщика, в данный момент препарат временно отсутствует на складах дистрибьюторов, ввод новых серий в оборот запланирован в конце июня»,— сообщили изданию в свердловском Минздраве. Там также отметили, что если пациентам отказывают в проведении химиотерапии, то необходимо обратиться к лечащему врачу-онкологу ГАУЗ СО «СООД» через колл-центр.

В министерстве также сообщили, что в онкологический диспансер региона новая партия «Оксалиплатина» должна поступить 29 июня.

В начале июня общественное «Движение против рака» уведомило Минздрав, что получило жалобы от пациентов о нехватке препаратов на основе платины как минимум в 16 регионах. О риске дефицита препаратов на основе платины в январе 2026 года сообщала и аналитическая компания Cursor. Рентабельность производства таких лекарств упала в связи с сильным подорожанием драгметалла.

Подробнее — в материале «Ъ».