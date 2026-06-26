Парагвай и Австралия сыграли вничью на ЧМ-2026

Матч сборных Парагвая и Австралии закончился ничьей со счетом 0:0 на чемпионате мира по футболу. Матч проходил на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Сегодня также прошел матч команды США против сборной Турции, игра завершилась со счетом 3:2. По итогам встреч положение в группе D: США (6 очков в 3 матчах), Австралия (4; 3), Парагвай (4; 3), Турция (3; 3).

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Группу D рассчитали на первый-второй-третий».