Красноярский губернатор ввел запрет на съемку критически важных объектов

В Красноярском крае ввели запрет на съемку и распространение информации о критически важных объектах. Соответствующий указ губернатор Михаил Котюков подписал 25 июня.

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Документ запретил распространение сведений об объектах военной инфраструктуры, систем связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности, ЖКХ, мостах и др. Запрет распространяется на информацию о расположении сил и средств вооруженных сил и правоохранительных органов.

В Красноярском крае также запрещено фиксировать работу ПВО и других средств борьбы с БПЛА. Нельзя распространять информацию о последствиях атак беспилотников.

Размер штрафа за нарушение губернаторского указа варьируется от 1 тыс. руб. для граждан при первом нарушении до 500 тыс. руб. для юрлиц при повторном.

Валерий Лавский