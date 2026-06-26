Подростка посадили на пять лет за поджог станции сотовой связи под Новосибирском

Новосибирский областной суд вынес приговор 15-летнему подростку по уголовному делу о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Юноше назначили пять лет лишения свободы, срок он будет отбывать в воспитательной колонии, сообщила пресс-служба суда.

События, вошедшие в материалы уголовного дела, произошли в январе 2026 года в рабочем поселке Горный Тогучинского района. Молодой человек взломал дверцу щитка прибора учета станции сотовой связи, облил оборудование легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Какими мотивами он руководствовался, не сообщается. Ущерб от диверсии оценен в 35 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», 22 июня в Новосибирске осудили двух подростков, готовивших по заказу спецслужб Украины убийство военнослужащего.

Илья Николаев