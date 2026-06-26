ИД «Коммерсантъ» проводит конкурс «Вратарь года»
Издательский дом «Коммерсантъ» вновь проводит конкурс на лучшего футбольного вратаря России. Он носит имя Льва Яшина.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Согласно условиям конкурса, на награду номинируются вратари, которые сыграли как минимум 20 матчей за сезон и при этом провели в качестве основных не меньше 16 матчей чемпионата. На этот раз на приз «Вратарь года» претендуют 13 голкиперов, выполнивших эти условия.
В числе номинантов — обладатель приза по итогам прошлого сезона Станислав Агкацев из «Краснодара», вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов, страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев и др.
Проголосовать за вратаря можно на сайте «Ъ».