Сборная Эквадора обыграла команду Германии и вышла в play-off чемпионата мира

Сборная Эквадора со счетом 2:1 обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Эквадор вышел в play-off чемпионата второй раз в истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Эквадора Гонсало Плата

Фото: Mike Segar / Reuters Полузащитник сборной Эквадора Гонсало Плата

Фото: Mike Segar / Reuters

Матч прошел в Нью-Йорке. В команде Эквадора голы забили Нильсон Ангуло (9-я минута) и Гонсало Плата (77-я). В составе сборной Германии отличился Лерой Сане (2-я).

Сборные Эквадора и Германии вместе с командами Кот-д'Ивуара и Кюрасао играют в группе E. По итогам трех матчей первое место в группе получила Германия с шестью очками, второе — Кот-д'Ивуар также с шестью очками. Команда Эквадора, занявшая третье место, прошла в play-off чемпионата мира с четырьмя очками. Сборная Кюрасао получила одно очко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Плата за выход».