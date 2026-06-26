Плата за выход

Вслед за сборной Германии, досрочно занявшей первое место в группе Е на чемпионате мира по футболу, в play-off вышла команда Кот-д’Ивуара. Она добилась победы в матче с Кюрасао — 2:0, набрав шесть очков. Добыла путевку в 1/16 финала и сборная Эквадора, которая находилась на грани вылета из турнира и одолела немцев благодаря голу Гонсало Платы — 2:1. Она завершила групповой этап с четырьмя очками и наверняка попадет в play-off с третьего места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Carchietta / Reuters Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Неудивительно, что сборная Германии досрочно выиграла группу Е, в которой являлась безоговорочным фаворитом, хотя во встрече второго тура с Кот-д’Ивуаром у нее и возникли сложности. Удивительно, что дебютанты чемпионата мира из крошечного Кюрасао сохранили шансы на выход в play-off даже после разгромного поражения 1:7 от немцев. Нулевая ничья с Эквадором, добытая прежде всего трудами голкипера Элоя Рома, который тогда отразил 15 ударов и установил рекорд мировых первенств по количеству сейвов в матчах без дополнительного времени, неожиданно открыла совершенно фантастическую перспективу перед подопечными Дика Адвоката. Хотя они уже и так порадовали старика, начавшего свою тренерскую карьеру еще в 1984 году и, наверное, не чаявшего на ее закате увидеть подобные чудеса.

Впрочем, куда более мощная сборная Кот-д’Ивуара не имела права не использовать представившуюся ей возможность, ведь она не доходила до play-off на чемпионатах мира, даже когда в ней блистал Дидье Дрогба.

А сейчас на пути к историческому достижению стояло всего лишь Кюрасао с общей трансферной стоимостью состава, по данным Transfermarkt, около 25 млн евро. Для сравнения: ценник на восходящую звезду ивуарийского футбола, 19-летнего Яна Дьоманде, за которым уже охотятся европейские топ-клубы, вырос до 90 млн евро. Да и многие другие игроки этой команды на хорошем счету.

На худой конец ивуарийцам с их тремя очками хватало и ничьей, но наверняка им хотелось уверенно выйти из группы. К тому же кюрасаоанцы сами помогли им почувствовать уверенность, допустив обидную потерю возле штрафной площади и пропустив быстрый гол на седьмой минуте. Ян Дьоманде перехватил мяч и от лицевой линии отдал его Николя Пепе, который четко пробил в касание. Ром уже никак не мог исправить эту ошибку полевых игроков. Потом они тоже исправились, надежно действовали в обороне и сами периодически обстреливали чужие ворота, пускай в основном с дальней дистанции. В конце первого тайма Леандро Бакуна подобрался к ним поближе, но находился под острым углом и промазал.

Ром после того урагана, который обрушился на него в матчах с Германией и Эквадором, сейчас вообще не испытывал никакого давления. В какой-то момент даже показалось, что сборная Кюрасао способна как минимум отыграться, а затем и зацепиться за путевку в play-off. Попади Шерел Флоранус под перекладину, возможно, она бы еще и пошумела на этом чемпионате, но мяч пролетел чуть выше. А на 64-й минуте Ибраим Сангаре вывел Пепе один на один с Ромом, и нападающий испанского «Вильярреала» оформил дубль. Кюрасаоанцы на прощание пытались хотя бы просто еще раз испытать радость от забитого гола. Не получилось. Ливано Комененсия, отличившийся в первом туре, так и остался автором единственного результативного удара на турнире. Сборная Кот-д’Ивуара победила 2:0 и с шестью очками вышла в play-off со второго места.

Еще одной неожиданностью было, конечно, неудачное выступление сборной Эквадора, которая, на минуточку, финишировала второй в тяжелейшем южноамериканском отборе на чемпионат мира. Не забить ни одного мяча в двух матчах с Кот-д’Ивуаром и Кюрасао — этого действительно трудно было ожидать.

Даже у лучшего бомбардира в истории национальной команды Эннера Валенсии как отрезало, и 36-летний ветеран остановился на отметке в 49 голов, принявшись транжирить такие моменты, которые раньше реализовывал с закрытыми глазами. И вот теперь только победа над немцами могла спасти от провала.

Однако уже на второй минуте эквадорцев подстерегла очередная неудача, и Лерой Сане открыл счет с передачи Флориана Вирца. Они пытались оспорить взятие ворот, настаивая на том, что участвовавший в голевой комбинации Александар Павлович нарушил правила, сыграв высоко поднятой ногой, но американская судья Тори Пенсо была непреклонна и засчитала гол. Тем не менее и команде Себастьяна Бекассесе вскоре наконец-то удалось забить на этом чемпионате мира. Нильсон Ангуло нанес удар из-за штрафной из-под того же Павловича, и знаменитый голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не потащил.

Несмотря на то что соперники успели обменяться голами к девятой минуте, в оставшееся время первого тайма они больше не создали практически ничего опасного. Сразу после перерыва эквадорцы опять были вынуждены апеллировать к судье, когда она назначила пенальти за фол Хоэля Ордоньеса на Кае Хаверце. И VAR действительно пришлось вмешаться в работу Пенсо, которая не обратила внимания на более раннее нарушение против Педро Вите. Пересмотрев эпизод, американка согласилась с ассистентами и отменила 11-метровый.

В итоге сборная Эквадора совершила маленькое чудо.

На 77-й минуте Гонсало Плата запихнул мяч в сетку, опередив Нойера, после подачи углового и скидки головой от Кевина Родригеса. На этот раз немцев не выручил даже Дениз Ундав, который набрал пять очков по системе «гол плюс пас», выходя на замену в предыдущих встречах. Эквадорцы встали стеной и удержали минимальное преимущество — 2:1, все-таки пробившись в play-off, когда многие уже не верили в это. Нет сомнений, что с четырьмя очками они окажутся в восьмерке лучших команд, которые станут третьими по итогам группового этапа. Собственно, после финального свистка Бекассесе и его футболисты ярко отпраздновали выход в 1/16 финала.

Александр Ильин