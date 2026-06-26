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Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в play-off ЧМ по футболу

Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 2:0 обыграла команду Кюрасао в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Матч прошел в Филадельфии. Оба гола забил Николя Пепе — на 7-й и 64-й минуте.

По итогам трех матчей сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла второе место в группе E. Национальная команда страны впервые вышла в play-off чемпионата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Плата за выход».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Это первый раз, когда сборная Кот-д'Ивуара достигла стадии плей-офф Чемпионата мира. Ранее, на Чемпионате африканских наций, сборная Кот-д'Ивуара уже демонстрировала способность преодолевать трудности: на групповом этапе она была близка к вылету, но после смены главного тренера смогла завоевать золото турнира, пройдя через серию сложных матчей, включая победы над Сенегалом и Мали.

Нынешний Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике, отличается увеличенным количеством участников — 48 сборных вместо 32. Это расширение создало больше возможностей для команд, которые ранее не считались фаворитами, подобных Кот-д'Ивуару, впервые выйти в плей-офф. Однако вместе с этим увеличилось и количество "поляризованных" групп, где присутствуют явные лидеры и аутсайдеры.

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