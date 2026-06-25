Мелони отрицает слова Рютте об участии Италии в конфликте с Ираном
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опровергла заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Рим содействовал ударам США по Ирану. Об этом госпожа Мелони упомянула на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Италия не участвовала в конфликте с Ираном, а лишь оказывала «техническую и логистическую» поддержку американским вооруженным силам»,— объяснила итальянский премьер-министр (Al Jazeera).
Ранее Марк Рютте сообщил Fox News, что 500 американских самолетов поднялись в воздух с баз США в Италии для поддержки операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) — так в Вашингтоне назвали совместные с Израилем военные действия против Тегерана.
Министр обороны Италии Гвидо Крозето также заявил, что господин Рютте передал «совершенно неверное сообщение», перепутав санкционированные полеты поддержки с боевыми операциями. Италия действовала в полном соответствии со своей конституцией, международными договорами и соглашениями, регулирующими размещение союзных баз на ее территории, подчеркнул глава Минобороны.
В апреле Дональд Трамп заявил, что Джорджа Мелони оказалась не такой, как он думал. Ее отказ поддержать Соединенные Штаты в войне с Ираном он назвал неприемлемым.
Заявления генсека НАТО Марка Рютте о помощи Италии США в конфликте с Ираном вызвали неоднозначную реакцию. Ранее Италия осудила нападение Ирана на Израиль и призывала к деэскалации, но уже позже отказалась предоставлять военные базы для атак на Иран и полностью прекратила поставки вооружений Израилю. В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони, хотя и высказывала критику в адрес Дональда Трампа за нападение на Иран, осудила атаку Ирана, но не считает допустимым приравнивать ответственность Израиля и ХАМАС. МИД Италии также внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.
Примечательно, что отношения между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони испортились еще весной, в том числе из-за отказа Италии поддержать США в войне с Ираном. Трамп даже грозил вывести американский военный контингент из Италии. Хотя Трамп и Мелони встречались на саммите G7, позднее Трамп заявил, что Мелони «умоляла его о совместной фотографии» для поднятия собственного рейтинга, на что Мелони отреагировала жестко, заявив, что ее популярность не дело Трампа.
Заявления Рютте прозвучали после его встречи с Дональдом Трампом, где генсек НАТО пытался сгладить трансатлантические противоречия накануне саммита в Анкаре и убедить Трампа не отказываться от американского лидерства в альянсе. Трамп, в свою очередь, ранее заявлял, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
В целом, позиция Италии по конфликту с Ираном и отношениям с США демонстрирует стремление Рима к осторожной дипломатии и защите национальных интересов. Это проявляется в публичных опровержениях заявлений об участии в боевых действиях, а также в критике высказываний Трампа, которые могли бы негативно повлиять на внутреннюю политику Италии.