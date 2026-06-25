Минобороны Италии опровергло информацию Рютте о помощи США в конфликте с Ираном

Минобороны Италии назвало ложными заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что страна помогла США в конфликте с Ираном. По версии господина Рютте, с американских баз в Италии вылетело 500 самолетов США. Итальянское Минобороны заявило, что разрешает только те полеты, которые не связаны с боевыми действиями в Иране.

«Удивительно, что генеральный секретарь НАТО, не имеющий никакого отношения к операции "Эпическая ярость", представляет информацию, которая вводит в заблуждение, путая типы разрешенных полетов,— сообщили в ведомстве (цитата по ANSA).— Италия разрешает только те полеты, которые предусмотрены договорами и полностью исключают кинетическую деятельность (реальных боевых действий.— “Ъ”), как это всегда делалось и будет продолжаться в соответствии с действующими соглашениями».

Накануне Марко Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Тогда генсек НАТО заявил о помощи США со стороны союзников из стран НАТО: «Если смотреть на ситуацию в целом, то союзники помогали». Господин Рютте добавил, что некоторые страны альянса предоставляли американские базы для атак на Иран. В частности, он упомянул Италию и Румынию. Слова генсека НАТО раскритиковал МИД Ирана. Ведомство расценило слова генсека НАТО как признание нарушения международного права и Устава ООН.