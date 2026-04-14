Трамп разочаровался в Мелони из-за ее отказа поддержать операцию США против Ирана

Президент CША Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась не такой, как он думал. Ее отказ поддержать Соединенные Штаты в войне с Ираном он назвал неприемлемым. Так он отреагировал на то, что итальянский премьер поддержала папу римского Льва XIV в конфликте с американским президентом.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Я шокирован. Я думал, что она смелая, но я ошибался»,— сказал Дональд Трамп в телефонном интервью итальянской газете Corriere Della Sera. «Она вместе с НАТО не хочет нам помочь, не хочет помочь избавиться от иранского ядерного оружия. Я думал, что она совершенно другая. Ее как будто подменили. А Италия никогда не будет прежней: ее, как и всю Европу, убивает иммиграция»,— заявил президент США. Он заверил, что уже давно не общается с Мелони.

Накануне Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV и назвала неприемлемыми заявления президента США Дональда Трампа в его адрес. Американский президент в числе прочего говорил, что понтифик вредит церкви и должен «перестать потакать радикальным левым».

Поводом стало заявление папы римского в ответ на попытки американской администрации объяснить войну в Иране как защиту христианства. «Иисус — Царь мира, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны»,— сказал понтифик. Джорджа Мелони подчеркнула, что глава церкви должен призывать к миру и не может делать то, что говорят политические лидеры.

Лусине Баласян