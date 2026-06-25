Мать участника СВО заняла место экс-лидера «Зеленых» в свердловском избиркоме

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил руководителя Комитета семей воинов Отечества региона, мать участника специальной военной операции (СВО) Анну Садырину членом избирательной комиссии Среднего Урала с правом решающего голоса, сообщили облизбиркоме. Она заняла место бывшего председателя совета реготделения экологической партии «Зеленые» Игоря Рузакова, который умер в июне в возрасте 54 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Садырина

Фото: Комитет семей воинов Отечества Свердловской области Анна Садырина

Фото: Комитет семей воинов Отечества Свердловской области

«Анна Садырина ранее вошла в состав рабочей группы по взаимодействию с общественными организациями инвалидов свердловского избиркома. Ей 46 лет, образование высшее. Мать Никиты Садырина, участника СВО, погибшего в 2022 году»,— добавили в комиссии.

Избирательная комиссия Свердловской области состоит из 14 человек: одну половину утверждает губернатор, вторую — назначают депутаты законодательного собрания. Перед принятием решения они рассматривают предложенные кандидатуры от партий, общественных объединений, местных дум, ЦИК РФ и прошлого состава облизбиркома. Срок полномочий действующих членов комиссии истечет в декабре 2026 года.

Василий Алексеев