Экс-лидер «Зеленых» в Свердловской области умер на 55-м году жизни

Бывший председатель совета реготделения экологической партии «Зеленые» в Свердловской области, действующий член избирательной комиссии Среднего Урала Игорь Рузаков умер в возрасте 54 лет, сообщили в свердловском избиркоме. «Последние годы были для него крайне сложными, но для коллег по избиркому Игорь Олегович старался оставаться прежним — энергичным, работоспособным, позитивным. В этом выразилась его последняя воля, он хотел остаться в памяти именно таким»,— добавили в комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Рузаков

Фото: Сайт избирательной комиссии Свердловской области Игорь Рузаков

Фото: Сайт избирательной комиссии Свердловской области

По данным избиркома, господин Рузаков участвовал в качестве кандидата на выборах депутатов думы Верхотурья в 2011 году (занял 18-м место из 22), главы Екатеринбурга — председателя гордумы (девятое место из 12) и выборах депутатов думы столицы Урала в 2013-м (планировал избраться по списку «Зеленых», однако партия взяла всего 1,19% голосов (заняла 10 место из 23)), депутатов Госдумы в 2016-м (занял седьмое место в Березовском округе из девяти) и довыборах депутатов нижней палаты российского парламента в 2019-м (занял последнее, седьмое место).

«Впервые в состав облизбиркома он был назначен в 2016 году. С тех пор долгие годы Игорь Олегович был надежным, грамотным, инициативным организатором выборов регионального уровня. Приостанавливал полномочия только в случаях, когда этого требовал закон»,— пояснили в комиссии.

Игорь Рузаков возглавлял свердловское реготделение «Зеленых» в 2012-2023 годах. С 2025 года пост председателя занимает экоактивистка Елена Моторина. В числе своих главных задач «Зеленые» назвали «возрождение деятельности партии в Свердловской области». Член федерального совета объединения Андрей Новиков отметил, что руководство «Зеленых» усиливает региональные отделения в преддверии выборов в Госдуму. «Основной акцент делаем на молодых и неравнодушных активистах, для которых важно добиваться реальных перемен здесь и сейчас — не за счет общих и красивых лозунгов, а ежедневной работы»,— цитирует политика пресс-служба партии.

Василий Алексеев