Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Папа Лев XIV направил пострадавшей от землетрясения Венесуэле 100 тыс. евро

Папа Римский Лев XIV направил первые 100 тыс. евро через Апостольскую элемозинарию пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает портал Vatican News.

Отмечается, что эти средства передадут католической церкви Венесуэлы. Решение об их выделении было принято после консультаций с апостольским нунцием и архиепископом Каракаса.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Власти сообщали о гибели как минимум 164 человек и 971 пострадавшем. Десятки зданий были разрушены. Направить спасателей в республику предложили Соединенные Штаты, Франция и Испания. Германия готова предоставить шесть военных самолетов для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений.

В Кремле ранее сообщили, что Россия пока не получала обращения от Венесуэлы о помощи в связи с землетрясением. Однако в случае поступления такие запросы будут оперативно рассмотрены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венесуэла оценивает последствия».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня 2026 года в Венесуэле, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет. Предыдущее крупное землетрясение аналогичной магнитуды было зафиксировано в 1900 году. Власти Венесуэлы оценили число погибших на уровне 164 человек и 971 пострадавшего, однако Геологическая служба США прогнозирует значительно большее число жертв — от 10 тыс. до 100 тыс. Эпицентры землетрясений находились вблизи городов Морон и Сан-Фелипе, а подземные толчки ощущались также в столице Каракасе и даже в соседней Колумбии.

Вследствие стихийного бедствия в Каракасе был поврежден аэропорт, его работа временно приостановлена, также закрыто метро и железнодорожные линии. Сообщается о масштабных разрушениях зданий и инфраструктуры, особенно сильно пострадал северный штат Ла-Гуайра, где обрушился восьмиэтажный отель. Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение и сообщили о перебоях с электро- и газоснабжением в некоторых регионах. В свою очередь, сын президента Николаса Мадуро, Николас Мадуро Герра, отметил, что одна из причин масштабных разрушений — большое количество зданий, построенных в 1950-1960-х годах.

Международное сообщество выразило солидарность с Венесуэлой и предложило помощь. США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика заявили о готовности оказать поддержку. США намерены направить поисково-спасательные команды, медикаменты и гуманитарную помощь. Сальвадор предложил 300 спасателей и парамедиков. Россия пока не получала официальных запросов о помощи, но готова оперативно рассмотреть их в случае поступления, при этом президент Владимир Путин уже выразил соболезнования временному президенту Венесуэлы Делси Родригес. Несмотря на призывы к международной помощи, Венесуэла ранее уже сталкивалась с серьезными проблемами, включая гуманитарный кризис и многолетнее политическое противостояние, что может осложнить процесс восстановления.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд