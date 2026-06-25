Папа Лев XIV направил пострадавшей от землетрясения Венесуэле 100 тыс. евро
Папа Римский Лев XIV направил первые 100 тыс. евро через Апостольскую элемозинарию пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает портал Vatican News.
Отмечается, что эти средства передадут католической церкви Венесуэлы. Решение об их выделении было принято после консультаций с апостольским нунцием и архиепископом Каракаса.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Власти сообщали о гибели как минимум 164 человек и 971 пострадавшем. Десятки зданий были разрушены. Направить спасателей в республику предложили Соединенные Штаты, Франция и Испания. Германия готова предоставить шесть военных самолетов для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений.
В Кремле ранее сообщили, что Россия пока не получала обращения от Венесуэлы о помощи в связи с землетрясением. Однако в случае поступления такие запросы будут оперативно рассмотрены.
Подробнее — в материале «Ъ» «Венесуэла оценивает последствия».
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня 2026 года в Венесуэле, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет. Предыдущее крупное землетрясение аналогичной магнитуды было зафиксировано в 1900 году. Власти Венесуэлы оценили число погибших на уровне 164 человек и 971 пострадавшего, однако Геологическая служба США прогнозирует значительно большее число жертв — от 10 тыс. до 100 тыс. Эпицентры землетрясений находились вблизи городов Морон и Сан-Фелипе, а подземные толчки ощущались также в столице Каракасе и даже в соседней Колумбии.
Вследствие стихийного бедствия в Каракасе был поврежден аэропорт, его работа временно приостановлена, также закрыто метро и железнодорожные линии. Сообщается о масштабных разрушениях зданий и инфраструктуры, особенно сильно пострадал северный штат Ла-Гуайра, где обрушился восьмиэтажный отель. Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение и сообщили о перебоях с электро- и газоснабжением в некоторых регионах. В свою очередь, сын президента Николаса Мадуро, Николас Мадуро Герра, отметил, что одна из причин масштабных разрушений — большое количество зданий, построенных в 1950-1960-х годах.
Международное сообщество выразило солидарность с Венесуэлой и предложило помощь. США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика заявили о готовности оказать поддержку. США намерены направить поисково-спасательные команды, медикаменты и гуманитарную помощь. Сальвадор предложил 300 спасателей и парамедиков. Россия пока не получала официальных запросов о помощи, но готова оперативно рассмотреть их в случае поступления, при этом президент Владимир Путин уже выразил соболезнования временному президенту Венесуэлы Делси Родригес. Несмотря на призывы к международной помощи, Венесуэла ранее уже сталкивалась с серьезными проблемами, включая гуманитарный кризис и многолетнее политическое противостояние, что может осложнить процесс восстановления.