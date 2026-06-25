Венесуэла оценивает последствия

Россияне — туристы или представители бизнеса — не пострадали в результате сильнейших за последние 126 лет землетрясений в Венесуэле. Об этом заявили в российском посольстве в Каракасе. После серии подземных толчков магнитудой выше 7 баллов погибли более 160 человек, еще около 1 тыс. пострадали, следует из данных правительства. При этом Геологическая служба США оценивает последствия как катастрофические — число жертв может превысить 10 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Mattey, AP Фото: Pedro Mattey, AP

Ситуация в стране действительно тяжелая, говорит фотожурналист из Каракаса Анна Осипова де Осаль:

«Ситуация катастрофичная — очень много разрушений. В самом городе, локально на побережье, где находится аэропорт и жилые районы, береговая зона сильно пострадала. В Каракасе и соседнем городе Маракай, по моим данным, разрушения также есть, и, насколько известно, они дошли до Валенсии. Маракай находится примерно в полутора часах езды от Каракаса, Валенсия — в двух с половиной–трех. Эпицентр, по-видимому, был в сторону Валенсии. Землетрясение застало нас в момент начала приготовления ужина. В итоге он отменился: отключили газ и воду — все сразу. Нужно было срочно думать, чем кормить детей.

Супруг пошел искать продукты и видел, что в районе торговых рядов на бульваре — аптеки, магазины, кафе и другие точки — вылетели стекла, разбиты витрины, все разрушено. Полный хаос, конечно.

Что касается восстановления: уже ночью начали постепенно восстанавливать инфраструктуру. Я выезжала снимать и видела районы без света, дома оставались обесточенными, люди ночевали на улице, потому что боялись возвращаться в здания. Но в нашем районе все восстановили достаточно быстро: примерно к половине второго ночи дали газ — пришло сообщение в домовом чате. Проверили трубы, убедились, что повреждений нет, затем дали воду, и в целом все пришло в норму».

Масштабные разрушения получил важнейший для экономики страны порт Ла-Гуйара, расположенный около столицы. Там повреждены здания, дороги и почти вся инфраструктура.По данным геослужбы США, афтершоки в Венесуэле могут продолжаться до года. На фоне разрушений власти ввели чрезвычайное положение, рассказал “Ъ FM” финансовый журналист из Каракаса Антонио Вилела:

«Я живу в муниципалитете Либертадор — это, по сути, район Сан-Педра на юге Каракаса. У нас серьезных толчков не было, поэтому эвакуироваться из дома, к счастью, не пришлось. Основные колебания ощущались в других районах города. В самом Сан-Педра не зафиксировано значительных разрушений и, что важно, нет жертв. Ни одно из зданий в округе не пострадало и не разрушилось. Район достаточно густонаселенный, застроен домами средней этажности. Сейчас на улицах людей заметно меньше: власти объявили об отмене занятий в учебных заведениях и приостановке работы метро. В результате город стал значительно тише, а поток людей и транспорта существенно сократился».

Не во всех регионах страны жители ощущали подземные толчки. Но паники избежать не удалось, поделилась с “Ъ FM” жительница венесуэльского острова Маргарита Анастасия Клёпова:

«У нас разрушений нет, но сильно пострадало психологическое состояние местных жителей. В стране в целом не так часто происходят серьезные события, и это масштабное происшествие с большим количеством жертв стало сильным стрессом для людей. Все переживают и стараются поддерживать друг друга. В столице, безусловно, есть значительные разрушения. Многие наши друзья и знакомые либо полностью потеряли жилье, либо их дома серьезно повреждены: нарушены коммуникации, в том числе трубы, повреждены стены, местами затронуты несущие конструкции. Сейчас главный вопрос — что покажет экспертиза и можно ли будет продолжать жить в таких зданиях. По-прежнему есть информация о людях под завалами. Официальные данные о погибших оцениваются примерно в тысячу человек, но точной цифры пока нет. Люди активно запасаются продуктами.

Несмотря на то что сейсмическая активность в нашем регионе обычно невысокая, мы все же решили собрать тревожный чемоданчик: положили сменную одежду, воду и еду на случай экстренной ситуации. Поводом для этого стали в том числе предупреждения об угрозе цунами».

Вслед за Венесуэлой сильное землетрясение произошло у побережья Японии. Его магнитуда составила более 7 баллов, передает телеканал NHK со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство. В ведомстве предупредили о возможном изменении уровня приливов, но назвали риск разрушений маловероятным.

Леонид Пастернак