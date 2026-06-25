В свердловской Кушве, где прошел смерч, затопило четыре дома и 25 участков
Уровень воды в реке Кушва поднялся на 60 см, в результате чего в городе затопило четыре жилых дома и 25 приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам и хозяйственным постройкам. По данным спасателей, гидрологическая обстановка стабилизировалась, новых подтоплений не прогнозируется.
Одновременно в городе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Энергетики восстанавливают электроснабжение в пострадавших районах.
Также продолжается расчистка территорий от поваленных деревьев и строительного мусора, а также ремонт поврежденных объектов. За минувшие сутки с территории города вывезли 3,85 тыс. куб. м отходов.
К ликвидации последствий ЧС привлечены 306 человек и 89 единиц техники, в том числе 70 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники.
Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек. 24 июня город столкнулся с новой проблемой: из-за подъема уровня воды в реке улицы города затопило.