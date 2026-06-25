Аксаков рассказал о возможном запрете рекламы криптовалют
В России планируют запретить публиковать рекламу криптовалюты. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Мы меняем законодательство, связанное с рекламой. Мы запрещаем рекламирование криптовалют, но при этом мы даем возможность организациям, которые работают на этом рынке, говорить о том, что они работают на этом рынке»,— отметил господин Аксаков (цитата по РБК).
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Он предполагает, что торговля криптовалютой будет разрешена только через лицензируемых посредников — биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровых депозитариев. Предлагается создать легальные криптообменники. Лицензии на организацию обращения цифровых валют будет выдавать ЦБ. В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 июля. Кроме того, в Госдуме предложили наделить криптообменники функциями налогового агента по НДФЛ.
Инициатива о запрете рекламы криптовалют является частью более широкого законодательного процесса регулирования финансового рынка в России. Поправки в федеральный закон «О рекламе» предполагают запрет на рекламу цифровых валют, услуг криптообменников, криптобирж и криптокошельков, однако рекламировать майнинговое оборудование, обучающие материалы и юридические консультации по-прежнему разрешено. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы: для граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Эти ограничения могут затронуть от 500 до нескольких тысяч компаний, а также снизить операционную прибыль криптокомпаний на 10-25 млрд рублей в год.
Законопроект о регулировании рынка криптовалют направлен на легализацию майнинга, но при этом вводит запрет на организацию обращения цифровой валюты в стране. Предполагается, что граждане и компании смогут покупать криптовалюту только через лицензированных посредников, таких как биржи, брокеры, доверительные управляющие и цифровые депозитарии из реестра Банка России. Росфинмониторинг поддерживает жесткое регулирование криптообменников, аналогичное банковскому, чтобы предотвратить отмывание доходов и финансирование преступной деятельности. Проект также подразумевает регулирование использования криптовалюты для трансграничных расчетов, но при этом предлагает запретить расчеты между резидентами в криптовалюте вне экспериментального правового режима, а также налогообложение операций с цифровой валютой. Концепция ЦБ, направленная в правительство в декабре 2025 года, разрешает квалифицированным инвесторам покупать криптоактивы без ограничений, а неквалифицированным до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.