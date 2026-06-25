Аксаков рассказал о возможном запрете рекламы криптовалют

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива о запрете рекламы криптовалют является частью более широкого законодательного процесса регулирования финансового рынка в России. Поправки в федеральный закон «О рекламе» предполагают запрет на рекламу цифровых валют, услуг криптообменников, криптобирж и криптокошельков, однако рекламировать майнинговое оборудование, обучающие материалы и юридические консультации по-прежнему разрешено. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы: для граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Эти ограничения могут затронуть от 500 до нескольких тысяч компаний, а также снизить операционную прибыль криптокомпаний на 10-25 млрд рублей в год.

Законопроект о регулировании рынка криптовалют направлен на легализацию майнинга, но при этом вводит запрет на организацию обращения цифровой валюты в стране. Предполагается, что граждане и компании смогут покупать криптовалюту только через лицензированных посредников, таких как биржи, брокеры, доверительные управляющие и цифровые депозитарии из реестра Банка России. Росфинмониторинг поддерживает жесткое регулирование криптообменников, аналогичное банковскому, чтобы предотвратить отмывание доходов и финансирование преступной деятельности. Проект также подразумевает регулирование использования криптовалюты для трансграничных расчетов, но при этом предлагает запретить расчеты между резидентами в криптовалюте вне экспериментального правового режима, а также налогообложение операций с цифровой валютой. Концепция ЦБ, направленная в правительство в декабре 2025 года, разрешает квалифицированным инвесторам покупать криптоактивы без ограничений, а неквалифицированным до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.