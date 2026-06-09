В Госдуме предложили наделить криптообменники функциями налогового агента по НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил наделить криптообменники функциями налогового агента при уплате физлицами НДФЛ с операций с цифровыми валютами. Отзыв комитета на законопроект о синхронизации норм Налогового кодекса с регулированием крипторынка в России размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициатива разработана в связке с проектом закона «О цифровой валюте и цифровых правах», который правительство внесло в Госдуму в начале апреля. В нынешней редакции налоговыми агентами по операциям с криптовалютой называют только брокеров, доверительных управляющих и цифровых депозитариев, если те выступают источником выплаты дохода физлицу.

Теперь к организаторам обращения цифровой валюты предлагается отнести и организации по ее обмену. Основание для включения их в перечень связано с тем, что они могут заключать с резидентами сделки купли-продажи или мены криптовалюты без участия брокера, то есть подобные операции остаются вне агентского механизма, поясняет «Интерфакс». Думский комитет намерен обсудить идею ко второму чтению законопроекта.

Подробнее об устройстве налогообложения криптовалют «Ъ» писал в материале «Биткойн ставят на учет».