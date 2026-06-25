Спикер парламента Ирана отрицает данные о закупке продукции США за счет замороженных активов

Заявления о закупке Соединенными Штатами для Ирана американской продукции за счет иранских активов неверны. Об этом написал председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп ранее написал в TruthSocial, что США закупят у своих производителей продукцию для Ирана за счет размороженных средств республики. Политик подчеркнул, что в Иране остро не хватает продовольствия, его будут закупать исключительно в США

«США ошибочно утверждают, что за счет наших размороженных активов закупят (для Ирана. — «Ъ») свою сельскохозяйственную продукцию. Единственный урожай, который мы собираем, — посеянное вами в течение десятилетий недоверие», — отметил господин Галибаф.

При этом ранее глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати заявлял, что Тегеран не видит проблем в том, чтобы покупать товары у США. Но при условии, что Ирану подойдут цена и качество товаров.

Согласно меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном, который был опубликован на прошлой неделе, Вашингтон обязался разработать план по восстановлению и экономическому развитию республики и выделить Тегерану не менее $300 млрд. Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты платить Ирану не собирались. При этом он допустил, что в страну могут инвестировать страны Персидского залива.