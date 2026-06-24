Трамп объяснил механизм поставок продовольствия Ирану за счет заблокированных активов

США планируют закупить продовольствие у американских фермеров и поставить Ирану, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, власти выделят на эти цели часть размороженных иранских активов.

«США не передавали Ирану никаких денег и не разблокировали для него никаких средств с его счетов. Мы намерены выделить часть их средств, которые находятся под нашим полным контролем, нашим фермерам и скотоводам для закупки кукурузы, пшеницы, сои и других продуктов», — написал Дональд Трамп. Он отметил, что Иран остро нуждается в продуктах питания.

Президент США также подчеркнул, что Иран не взимает денег за проход судов через Ормузский пролив. Если бы такая информация подтверждилась, то Вашингтон немедленно прервал бы переговоры с Тегераном, отметил господин Трамп.

Согласно меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном, который был опубликован на прошлой неделе президентом Масудом Пезешкианом, Вашингтон обязался разработать план по восстановлению и экономическому развитию исламской республики и выделить Тегерану не менее $300 млрд. Дональд Трамп заявлял, что США платить Ирану не собирались. При этом он допустил, что в страну могут инвестировать страны Персидского залива.