Трамп объяснил механизм поставок продовольствия Ирану за счет заблокированных активов
США планируют закупить продовольствие у американских фермеров и поставить Ирану, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, власти выделят на эти цели часть размороженных иранских активов.
«США не передавали Ирану никаких денег и не разблокировали для него никаких средств с его счетов. Мы намерены выделить часть их средств, которые находятся под нашим полным контролем, нашим фермерам и скотоводам для закупки кукурузы, пшеницы, сои и других продуктов», — написал Дональд Трамп. Он отметил, что Иран остро нуждается в продуктах питания.
Президент США также подчеркнул, что Иран не взимает денег за проход судов через Ормузский пролив. Если бы такая информация подтверждилась, то Вашингтон немедленно прервал бы переговоры с Тегераном, отметил господин Трамп.
Согласно меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном, который был опубликован на прошлой неделе президентом Масудом Пезешкианом, Вашингтон обязался разработать план по восстановлению и экономическому развитию исламской республики и выделить Тегерану не менее $300 млрд. Дональд Трамп заявлял, что США платить Ирану не собирались. При этом он допустил, что в страну могут инвестировать страны Персидского залива.
Экономика Ирана пребывает в плачевном состоянии на фоне многолетних санкций и изоляции от мировой экономической системы. Протестные акции в стране, начавшиеся в конце прошлого года, были вызваны падением курса риала, возобновлением санкций ООН и общим снижением цен на нефть. Это привело к росту цен на импорт, инфляции до 42,2% и общему замедлению роста ВВП. Власти Ирана предпринимают точечные меры для поддержки населения, но структурных реформ не предвидится.
В условиях санкционного давления Иран стремится развивать логистическую инфраструктуру и находить альтернативные источники дохода, рассматривая транзит товаров как способ заработать больше, чем на продаже нефти. Индия, например, была одним из крупнейших импортеров иранской нефти до санкций и продолжает торговать с Ираном. Страны Персидского залива, включая ОАЭ, также были затронуты конфликтом с Ираном, неся значительные экономические потери и требуя компенсации за ущерб. Ранее ОАЭ согласились разморозить иранские активы в обмен на прекращение атак со стороны Ирана.