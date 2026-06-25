Акции АЛРОСА упали на 5% и обновили исторический минимум
Акции АЛРОСА (MOEX: ALRS) упали на 5,06%, их стоимость достигла 20,83 руб. за бумагу. Котировки компании обновили исторический минимум. Последний раз минимальную стоимость акций фиксировали почти 14 лет назад — в октябре 2012 года.
По данным на 17:10 мск, акции падали на 3,42%. Их стоимость составляла 21,19 руб. Объем торгов достиг 1,15 млрд руб. На закрытие торгов 24 июня цена акций АЛРОСА составила 21,94 руб.
АЛРОСА — одна из крупнейших в России компаний по добыче алмазов. Предприятия АЛРОСА обеспечивают 30% глобальной и около 90% российской добычи сырья. Прибыль компании по МСФО по итогам 2025 года выросла на 88,3% и составила 36,2 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 26,5% до 57,8 млрд руб. В июне акционеры АЛРОСА одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.
Падение акций "АЛРОСА" и снижение её финансовых показателей объясняются рядом факторов, таких как слабый спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в мире, накопление запасов у индийских огранщиков и рост популярности искусственных камней. Мировые цены на алмазы снижались в течение последних двух лет, при этом к середине 2024 года они падали примерно на 11%, а цены на бриллианты к концу 2024 года упали на 35% и достигли многолетних минимумов. В 2024 году "АЛРОСА" стала единственной публичной компанией в отрасли, завершившей год с прибылью, но её чистая прибыль по МСФО составила 19 млрд руб., что является минимальным показателем с 2014 года. При этом выручка компании снизилась на 26% по сравнению с 2023 годом, а чистый долг вырос в три раза. Международные санкции, введенные против компании странами G7 и ЕС, также оказали негативное влияние, особенно с учетом запрета на импорт российских алмазов с марта 2024 года. Эксперты отмечают, что компания не могла реализовать всю продукцию, и к концу 2024 года её нереализованные запасы составляли 129,9 млрд руб. Укрепление рубля также влияло на прибыль, так как 90% выручки "АЛРОСА" исторически получала в иностранной валюте. На фоне этого Минфин начал закупать алмазы у "АЛРОСА" в Гохран, что является мерой поддержки, ранее применявшейся в 2012 году. В 2024 году объем такой закупки оценивался в $100 млн, что составляет около 11% прогнозной выручки компании. Для стабилизации ситуации "АЛРОСА" также рассматривает сокращение добычи и диверсификацию бизнеса, включая развитие золотодобычи. В 2025 году компания планирует сократить добычу до 29 млн карат, что на 12% меньше уровня 2024 года.