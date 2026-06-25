Акции АЛРОСА упали на 5% и обновили исторический минимум

Акции АЛРОСА (MOEX: ALRS) упали на 5,06%, их стоимость достигла 20,83 руб. за бумагу. Котировки компании обновили исторический минимум. Последний раз минимальную стоимость акций фиксировали почти 14 лет назад — в октябре 2012 года.

По данным на 17:10 мск, акции падали на 3,42%. Их стоимость составляла 21,19 руб. Объем торгов достиг 1,15 млрд руб. На закрытие торгов 24 июня цена акций АЛРОСА составила 21,94 руб.

АЛРОСА — одна из крупнейших в России компаний по добыче алмазов. Предприятия АЛРОСА обеспечивают 30% глобальной и около 90% российской добычи сырья. Прибыль компании по МСФО по итогам 2025 года выросла на 88,3% и составила 36,2 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 26,5% до 57,8 млрд руб. В июне акционеры АЛРОСА одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.