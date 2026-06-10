АЛРОСА не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры АЛРОСА (MOEX: ALRS) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, указано на сайте раскрытия информации. Как-либо распределять чистую прибыль за отчетный период в 29,9 млрд руб. (скорректированный показатель) компания также не планирует.

В последний раз АЛРОСА выплачивала дивиденды в 2024 году. Тогда выплата составила 4,51 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике компании, если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг / EBITDA» не превышает уровень 1,5х, выплачивается минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за год.

АЛРОСА — одна из крупнейших в России компаний по добыче алмазов. Предприятия АЛРОСА обеспечивают 30% глобальной и около 90% российской добычи сырья. Основные активы компании расположены в Якутии и Архангельской области, где разрабатываются 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.