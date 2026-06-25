Минтранс одобрил запуск беспилотных трамваев в Свердловской области

Минтранс РФ предложил включить Свердловскую область в число регионов, где в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) будет разрешено движение беспилотных трамваев, пишет «Ъ». Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из пояснительной записки к документу, предложение о введении в Свердловской области ЭПР для беспилотных трамваев поступило в апреле 2026 года от губернатора Дениса Паслера.

С июля 2024 года ЭПР уже существует в Москве и Санкт-Петербурге. Главным условием эксперимента является обязательное присутствие в кабине беспилотного трамвая водителя-испытателя, контролирующего работу программного обеспечения и готового вмешаться в управление. Первый подобный трамвай был запущен в Москве в 2025 году. Сейчас на столичных маршрутах работают четыре таких состава, созданных на базе трехсекционной модели «Витязь». К концу года их число планируется увеличить до 15, а к 2030 году — до 400 единиц. В Санкт-Петербурге, несмотря на формальное включение города в экспериментальный режим, беспилотные трамваи на линии пока не вышли.

Напомним, в конце 2025 года в депо межмуниципального трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма начали тестировать первый в регионе беспилотный трамвай.