Минтранс одобрил запуск беспилотных трамваев в Свердловской области
Минтранс РФ предложил включить Свердловскую область в число регионов, где в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) будет разрешено движение беспилотных трамваев, пишет «Ъ». Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как следует из пояснительной записки к документу, предложение о введении в Свердловской области ЭПР для беспилотных трамваев поступило в апреле 2026 года от губернатора Дениса Паслера.
С июля 2024 года ЭПР уже существует в Москве и Санкт-Петербурге. Главным условием эксперимента является обязательное присутствие в кабине беспилотного трамвая водителя-испытателя, контролирующего работу программного обеспечения и готового вмешаться в управление. Первый подобный трамвай был запущен в Москве в 2025 году. Сейчас на столичных маршрутах работают четыре таких состава, созданных на базе трехсекционной модели «Витязь». К концу года их число планируется увеличить до 15, а к 2030 году — до 400 единиц. В Санкт-Петербурге, несмотря на формальное включение города в экспериментальный режим, беспилотные трамваи на линии пока не вышли.
Напомним, в конце 2025 года в депо межмуниципального трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма начали тестировать первый в регионе беспилотный трамвай.