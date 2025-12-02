Инновации встают на рельсы

В депо межмуниципального трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма «Группа Мовиста» начала тестировать первый в регионе беспилотный трамвай. Для того, чтобы обкатать технологию на самом маршруте, власти Свердловской области намерены подать заявку на введение экспериментального правового режима.



О том, что в Свердловской области начали тестировать первый беспилотный трамвай, рассказали участники сессии «Цифровой сервис управления пассажирскими перевозками и транспортными системами городов и беспилотный общественный транспорт в обеспечении транспортной доступности городских агломераций с городами-спутниками. Возможности и перспективы» на форуме «Города России».

Тестирование проходит в депо межмуниципального трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма. Соглашение о тестировании беспилотного трамвая было подписано на форуме «Иннопром» в июле между Свердловской областью, Верхней Пышмой, Екатеринбургом и «Группой Мовиста».

Спустя четыре месяца, компания отчиталась о первых результатах тестирования. В ходе тестов в депо трамвай синхронизировали со всеми функциями цифрового депо, что позволило ему полностью самостоятельно проходить процедуру мойки, рассказал генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов. За счет того, что депо оснащено цифровыми системами, по нему машина может передвигаться автономно.

В перспективе после выхода на городской маршрут трамвай сможет сам распознавать объекты инфраструктуры и дорожные знаки, ориентироваться не только по спутниковой навигации, но и по объектам окружающей среды, которые фиксирует машинным зрением.

Бортовая аппаратура протоколирует не только все действия диспетчера, но и состояние всех систем трамвая, чтобы потом эти данные можно было анализировать.

Генеральный директор компании «ТМХ-Интеллектуальные системы» Андрей Романчиков рассказал, что безаварийное движение трамвая обеспечивает система обнаружения препятствий (СОП). Она оценивает расстояние до объекта, автоматически обнаруживает препятствия перед трамваем — в обычном режиме она замечает их на расстоянии 7-10 метров, но есть и режим экстренного торможения.

Система позиционирования помогает точно рассчитывать место остановки трамвая, благодаря цифровой карте всего маршрута, вложенной в него. В зависимости от погодных условий и участка устройство адаптирует скорость, чтобы соблюсти график и проехать безопасно.

В верхнепышминском депо для испытаний сразу был создан диспетчерский центр, который позволяет централизованно управлять трамваями и обеспечивать предсказуемость графика движения. «Что такое беспилотный трамвай? Это трамвай, который управляет стрелками и светофорами, то есть фактически он управляет движением, но за ним следит оператор в ситуационном центре»,— объяснил Алексей Зотов.

Как рассказал господин Романчиков, после автоматизации по опыту других городов количество ДТП по вине водителей трамвая сокращается на 95%, поскольку скорость реакции у системы гораздо быстрее, чем у человека. Время маневров на территории депо во время испытаний сократилось в два раза.

«Сокращение аварий — это не только безопасность людей, но и расходов по восстановлению трамваев. Небольшие затраты на оборудование трамваев позволяют существенно снизить затраты на их ремонт и восстановление»,— добавил господин Зотов.

Для того, чтобы обкатать технологию на маршруте межмуниципального трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, региональные власти рассчитывают получить статус экспериментального правового режима. «Мы находимся на этапе готовности к подаче заявки для включения Свердловской области в экспериментальный правовой режим»,— сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Моргунов. Он пояснил, что это снимает некоторые ограничения, чтобы дать возможность апробировать новые технологии.

Возможность введения экспериментального правового режима появилась в России в 2020 году. Регион может получить его на три года с возможностью продления. Сейчас экспериментальный режим действует в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что для беспилотных систем управления трамваем подходит инфраструктура маршрута не только в Верхнюю Пышму, но и в Академический и Солнечный районы.

«Если мы сегодня сделаем трамвай не только беспилотным, но и автономным, то это позволит посмотреть на трамваи в городах совершенно по-другому. Необходимо будет только построить трамвайные пути в новый район, и трамвай будет туда двигаться на автономном ходу»,— сказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.

Советник статс-секретаря — заместителя министра транспорта РФ Борис Лоран отметил, что беспилотный транспорт, хоть и находится в режиме эксперимента, уже является «нашим настоящим, а не будущим». Он оценил стремление Свердловской области действовать «революционно» в сфере общественного транспорта и посоветовал представителям муниципалитетов не бояться рисковать.

Анна Капустина