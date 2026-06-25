Беспилотные рельсы укладывают в регионы

Минтранс расширяет список регионов, где разрешено движение беспилотных трамваев: к запущенному два года назад в Москве и Санкт-Петербурге эксперименту присоединятся Нижегородская и Свердловская области. Полностью беспилотного движения не будет — для контроля за действиями систем в кабине должен находиться водитель-испытатель. Столичные власти заявили, что готовы поделиться опытом с регионами, но предупредили, что процесс испытаний сопряжен с разнообразными сложностями. Эксперт считает, что полностью беспилотные перевозки надежнее тестировать в метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал 24 июня на regulation.gov.ru проект постановления правительства, распространяющего экспериментальный правовой режим (ЭПР) тестирования беспилотных трамваев на Нижегородскую и Свердловскую области. С июля 2024 года такая возможность уже существует в Москве и Санкт-Петербурге. Главным условием является нахождение в кабине беспилотных трамваев водителя-испытателя, контролирующего действия софта.

Первый трамвай такого типа в 2025 году запустили в столице — сейчас их уже четыре, все сделаны на базе трехсекционной модели «Витязь». К концу этого года мэрия Москвы обещает увеличить число беспилотных составов трамваев до 15, а к 2030 году — уже до 400 штук. В Санкт-Петербурге, несмотря на включение города в эксперимент ЭПР еще два года назад, нового вида транспорта так и не появилось. Городские власти пока только определили маршруты, где будут ходить такие трамваи, и объявили тендер на создание автоматизированной системы управления.

В пояснительной записке к документу Минтранс ссылается на поступившие в министерство письма губернаторов Нижегородской и Свердловской областей. Главы регионов просят разрешить им участвовать в ЭПР. В мае 2026 года вице-губернатор Нижегородской области Сергей Морозов говорил о том, что беспилотные трамваи запустят на одной из улиц регионального центра до 2030 года. В Свердловской области транспорт начали тестировать еще в 2025 году в одном из депо.

Глава региона Денис Паслер говорил, что установленный в экспериментальном трамвае ИИ уже распознает препятствия, автоматически останавливаясь за 7–10 м до помехи.

Столичные власти готовы поделиться с регионами своим опытом — об этом 24 июня сказала замдиректора по правовому сопровождению проектов дирекции по правовым вопросам ГУП «Московский метрополитен» Рената Любимова, выступая на одной из сессий Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Она, однако, отметила, что процесс испытаний сложен. «Много времени тратится на доработку систем,— пояснила она.— Один беспилотный трамвай контролируется несколькими IT-специалистами, проверяющими, как работает автоматика». Госпожа Любимова считает, что в будущем «технологически развитые» субъекты должны иметь право устанавливать требования к инфраструктуре (светофорам, дорожным датчикам, системам передачи данных о ДТП и т. д.), которая встречается беспилотному рельсовому транспорту при движении.

Сценарий, при котором водитель-испытатель рельсового транспорта находится в кабине, подходит практически для любого города, считает член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков. «Но начинать такие испытания лучше с метрополитена,— прогнозирует эксперт.— Там есть полностью обособленный путь, отделенный от потока машин, пешеходов и животных». Кирилл Янков предполагает, что многие пассажиры в первое время будут опасаться садиться в вагон с пустой кабиной. Кроме того, отмечает эксперт, заменить человека в случае нештатных ситуаций на дорогах беспилотные системы пока не могут.

Минтранс в течение пяти лет готовит проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», в котором будут описаны условия движения полностью беспилотного транспорта — как автомобильного, так и рельсового — без водителей в салоне. Замминистра транспорта Дмитрий Зверев, выступая на ПМЮФ, сказал, что документ наконец доработан и будет внесен в правительство до 1 июля. Ведомство рассчитывает, что Госдума примет его в этом году.

Иван Буранов