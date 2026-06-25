Захарова назвала политической цензурой удаление приложений VK из App Store

Приложения VK (MOEX: VKCO) удалили из App Store без предупреждений, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российская сторона не получала от Apple никаких претензий. Госпожа Захарова назвала решение политической цензурой и «зачисткой информационно-коммуникационного пространства».

«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (трансляция велась на сайте МИД).

Из App Store пропали приложения «ВКонтакте», «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти свяжутся с Apple по этому поводу. Минцифры России попросило ФАС рассмотреть факт несоблюдения Apple российских законов.