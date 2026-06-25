Акции VK упали почти на 5% после удаления приложений холдинга из App Store

Акции российского холдинга VK (MOEX: VKCO) на торгах 25 июня снижались до 186,2 руб. за штуку, теряя 4,93%. По состоянию на 15:58 мск, бумаги скорректировались на отметке 187,9 руб. (-4,06%).

Так котировки VK реагируют на удаление приложений группы из магазина App Store. Теперь владельцы смартфонов Apple не смогут получать push-уведомления и устанавливать новые версии приложений. В перечень, в частности, вошли «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники».

Минцифры назвало такой шаг Apple политически мотивированным и попросило ФАС проверить компанию на соблюдение российских законов. В Кремле заявили, что российские власти свяжутся с Apple по вопросу удаления VK.