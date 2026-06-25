Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Русала» к ФАС

Группа компаний «Русал» (MOEX: RUAL) подала иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из картотеки арбитражных дел. Подробности искового заявления в карточке не приводятся.

Заявителями указаны МК ПАО «Объединенная компания "Русал"» и АО «Объединенная компания Русал — Торговый дом». Собеседник «РИА Новости» в отрасли считает, что иск, вероятно, связан с предупреждением, которое регулятор выдал компании в конце марта.

30 марта ФАС предупредила «Русал» о необходимости снизить цены на алюминий для российских компаний. В предписании было указано, что компания в формуле ценообразования учитывала региональную премию, основанную на показателях европейского мирового сегмента. В регуляторе заявили, что этот рынок для России больше не репрезентативен.

ФАС дважды продлевала срок исполнения предупреждения, последний раз — до конца июня. В конце июня регулятор предложил компании отказаться от привязки внутренних цен к котировкам Лондонской биржи металлов и перейти на механизм экспортного паритета, писал РБК.