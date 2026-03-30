ФАС потребовала от «Русала» снизить цены на алюминий для российских компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «Русал» (MOEX: RUAL) до 30 апреля изменить условия договоров, по которым цены на алюминий для российских потребителей превышают экспортные.

В ФАС отметили, что «Русал» в своей формуле ценообразования учитывал региональную премию, основанную на показателях европейского сегмента мирового рынка. Однако «европейский рынок для России утратил репрезентативность», экспорт переориентировали «на рынки стран Азии, где цены на металл ниже». В ведомстве подчеркнули, что при ценообразовании приоритет не должен отдаваться иностранным переработчикам в ущерб интересам отечественных.

Если «Русал» не исполнит предписание, ФАС возбудит антимонопольное дело.